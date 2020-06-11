西灣河警員疑開槍案　許智峯私人檢控獲法庭批出傳票

▲ 民主黨立法會議員許智峯今早收到法庭，就西灣河警員疑開槍案批出私人檢控傳票。（資料圖片）

民主黨立法會議員許智峯早前發起眾籌，擬就反修例運動中多宗事件提出私人檢控，許今（11日）召開記者會交待，指今早收到法庭就西灣河警員疑開槍案批出私人檢控傳票，涉及意圖造成身體嚴重傷害而射擊等3項控罪，最高刑罰為終身監禁，料有關警員需於下次聆訊中親自到庭應訊。

民主黨立法會議員許智峯今日聯同律師楊浩然於記者會指，許早前就多宗事件提出私人檢控，法庭早前已就的士司機涉於去年10月在深水埗危險駕駛一案，發出私人檢控傳票，有開案件已排期於8月17日在東區裁判法院提訊，屆時涉案的士司機需親自到庭應訊。

而西灣河警員疑開槍一案，許指出法庭今早頒下書面裁決，決定就當中3項控罪批出私人檢控傳票，包括意圖造成身體嚴重傷害而射擊、罔顧他人安全情況下發射彈藥及處理槍械而方式相當可能傷害或危害他人安全3罪，當中首項控罪的最高刑罰為終身監禁。

許指出本案是反修例運動至今，首宗警員因涉暴力而被檢控的案件，屆時涉案警員需親自到庭答辯。律師楊浩然亦指，案件稍後將交由法庭傳票組草擬及發出傳票，若相關警員拒絕出庭應訊，法庭可能會發出拘捕令。

被問及是否擔心律政司會介入私人檢控時，許指根據法例，律政司的確有權介入，甚至撤銷案件，但既然律政司認為香港是司法獨立的話，則應將案件留待法庭處理，不應包庇警員。楊則指出若律政司介入，相信須解釋為何事件發生至今，警方及律政司一直未有採取任何調查及檢控行動。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝