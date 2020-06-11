【新冠肺炎】料中秋後或爆「第二波」　港大醫學院院長梁卓偉︰抗疫工作或延至明年今日

▲ 梁卓偉預料本港中秋後出現第二波新冠肺炎疫情。（資料圖片）

政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指出，本港新冠肺炎首波疫情已接近過去，但中秋過後勢必出現第二波，其嚴重程度或遠超首波。他又說，香港防疫工作或持續至「明年今日」。

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梁卓偉出席新聞行政人員協會舉辦的疫情網上交流會時表示，本地尚有發病群組源頭未明，社區傳播鏈未斷，料秋冬會再重來，梁卓偉以1918年西班牙流感為例，指當時第二波爆發比第一波死更多人，提醒市民勿掉以輕心。

梁卓偉形容新冠肺炎是一個「完美風暴」，是百年未見的疫症，現時未有證據顯示患者會有「二次感染」，但至於能否終身免疫仍有待觀察。他希望一年內有疫苗出現，但首要須確保疫苗的質量，注射後不會出現副作用。

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梁卓偉建議，應對1107名感染者進行病毒基因追蹤，以查找感染者之間的關連，「香港絕對有資源去做，這是有沒有決心做的問題。」

至於何時能開關，梁卓偉認為防疫控疫有三道防線，分別是邊境限制、檢疫和隔離及保持社交距離，三者不可同時放鬆。他又說，如果選擇重新開關，另外兩道防線包括檢疫及保持社交距離就要守得更嚴。

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世衞防疫工作屢被質疑，身兼世衛專家顧問的梁卓偉認為，現在未是時候進行檢討工作或問責，形容現時如跑馬拉松，但才跑了10至15公里，現時無可能「棄跑」或「轉換跑道」分神去追究責任。他以西非伊波拉病毒為例，指當時亦設立了四個檢討委員會，包括世衞等機構，強調待疫情平復，一定會有相關檢討工作和問責。

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被問到在防疫控疫方面，哪一個國家的模式較為優勝。梁卓偉表示，不應一概而論，雖然面對同一種病毒，但不同國家、地區存在文化、習俗、制度差異等，有特定的處理方法，他以瑞典為例，指其防疫工作「最佛系」，所以其死亡率較周邊國家高。

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責任編輯：林曉君

