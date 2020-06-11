涉向囚犯母索燒鵝髀　退休懲教助理罪成判180小時服務令

▲ 涉案被告尹志亮今於觀塘裁判法院被判180小時社會服務令。（資料圖片）

退休壁屋懲教所一級懲教助理涉向經營燒味店的囚犯母親索取燒鵝髀，最後獲贈兩盒燒鴨，懲教助理早前被裁定訂明人員索取利益等兩罪成，今於觀塘裁判法院被判180小時社會服務令。

懲教助理涉向囚犯家屬索燒鵝髀 辯方指家屬主動送贈燒鴨冀兒子獲優待

涉案被告尹志亮（55歲）早前否認訂明人員索取利益及訂明人員接受利益兩罪受審。控罪指，被告於2018年2月15日未得行政長官一般或特別許可而向一名壁屋囚犯的母親索取1隻燒鵝髀；及於同月17日從該名母親接受1隻燒鴨。

退休懲教助理涉向囚犯母索燒鵝髀 囚犯母指被告「微微咀笑」要求燒鵝髀

涉案囚犯母親朱妙雲於審訊中曾以免予起訴證人的身份出庭作供，家中經營燒味店的朱供稱被告於探監期間，曾多次「微微咀笑」地向她索取燒鵝脾。朱遂於農曆新年期間探監時，向被告送贈兩盒燒鴨。

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記者：楊詠渝