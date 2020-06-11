【香港小姐】港姐轉戰網上舉行面試　招募全球佳麗挑戰逆市筍工【內附報名連結】

▲ 港姐馮盈盈、鄧卓殷、何依婷今日出席新一屆香港小姐記者會。（東星圖片）

今日TVB為《2020香港小姐競選》舉行記者會，今年港姐將於8月下旬舉行，全球網上招募由今日起展開，並歡迎17至27歲佳麗報名參加，截止報名日期為6月21日。

今年港姐因疫情將會以網上形式進行，包括網上面試與網上訓練，實體決賽將會8月尾舉行，但形式跟過往不一樣。

▲ 多位港姐如馮盈盈、黃嘉雯、鄧卓殷、何依婷等均有出席記招。（東星圖片）

港姐統籌經理余詠珊今日在記者會表示，今年港姐會在傳統與網上取得平衡，除了傳統環節，亦會加入不少新環節，例如會有個人化環節，觀眾可以看到佳麗生活狀況、衣著品味、性格，觀眾也可以互動問佳麗問題，做到網上網下同樣精彩。」

余詠珊表示會用很多回合進行，亦有方法核實參賽者的身份，但海外參賽者或難回港參選，余詠珊指要視乎疫情。

其實4月份TVB已曾在「TVB網絡平台疫境求新」記者會上，宣佈將今屆的香港小姐移師到網絡平台Big Big Channel繼續舉辦，也是香港小姐主辦多年首度破格由電視轉移到網絡上舉行。

今次港姐初步預計有50至60個女士可參加。另外，因疫情關係，難以長期集合所有人，故佳麗要自拍，TVB安排工作人員上門拍攝，部份訓練項目亦會在佳麗家中進行，觀眾可參予互動。

網上選港姐節目獲得官方認可，亦會選出冠、亞、季軍殊榮。參賽者資格必須要是香港人，而來自各地的香港人都可以參加。

▲ 上屆港姐冠軍黃嘉雯（左二）。（東星圖片）

當時高層余詠珊指，今年港姐考慮以真人騷及全民淘汰方式進行，網民於網上看到佳麗的日常生活、泳裝及化妝等。

今日TVB為《2020香港小姐競選》舉行記者會，今年港姐將於8月下旬舉行，全球網上招募由今日起展開，並歡迎17至27歲佳麗報名參加，截止報名日期為6月21日。

今次港姐初步預計有50至60個女士可參加。另外，因疫情關係，難以長期集合所有人，故佳麗要自拍，TVB安排工作人員上門拍攝，部份訓練項目亦會在佳麗家中進行，觀眾可參予互動。

網上選港姐節目獲得官方認可，亦會選出冠、亞、季軍殊榮。參賽者資格必須要是香港人，而來自各地的香港人都可以參加。

TVB在社交平台並以「逆市筍工」來形容本屆港姐選舉，同時歡迎全球合資格的佳麗報名參選，報名表格可按此:http://misshk.tvb.com/2020