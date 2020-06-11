【防疫抗疫基金】政府推建造業長散工補助金　僱主可為每名僱員申請3.6萬元資助

▲ 發展局公布，第二輪「防疫抗疫基金」將為聘有「長散工」的建造業僱主提供補助金。（資料圖片）

建造業最新失業率攀升至10%，發展局今日（11日）公布，第二輪「防疫抗疫基金」將為建造業提供進一步支援，為聘有「長散工」的建造業僱主提供補助金，以補充「保就業」計劃未有涵蓋的範圍。

發展局發言人表示，在新措施下，若建造業僱主於今年3月份，為一名強積金『行業計劃』下的『臨時僱員』作了最少15天的強積金供款，該名僱員將成為『合資格僱員』，僱主可按每名『合資格僱員』申請36,000元補助金。

申請者需承諾在收到補助金後6個月內不會裁員，並將獲發的補助金全數用於支付工友的工資。現時業內有約4萬多名『長散工』，預計措施可惠及約3,500名建造業僱主，協助他們及工友渡過難關。



政府會透過建造業議會（議會）處理有關申請和發放補助金。議會將於6月下旬公布申請安排。政府表示，截至昨日（10日），已向約31萬名建造業工友和約1萬所業界企業發放共超過31億元補助金。

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責任編輯：陳子謙