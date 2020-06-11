【食用安全】急凍虎蝦洗出藍色水食得嗎？ 專家拆解原因及兩招測試蝦肉新鮮度

▲ 急凍虎蝦洗出藍色水，可以正常進食？

急凍蝦清洗後，水變藍色是否正常？近日有市民在facebook群組「今晚煮乜好」發文並上載相片指，從連鎖店購買一包越南進口的急凍虎蝦，洗完後水變藍色，問「食得嗎？」有網民回應指，蝦血是藍色的，故可照吃。到底還能吃嗎？TOPick為此請教香港魚類學會會長莊棣華，拆解水變藍色的原因，以及簡單分辨蝦肉新鮮程度的方法。

▲ 急凍虎蝦洗出藍色水（facebook群組「今晚煮乜好」)

為何洗蝦水會變藍色？

香港魚類學會會長莊棣華指出，人體血液含有由鐵質組成的血紅素，氧化後呈鮮紅色，負責運送氧氣至身體各部位。至於無脊椎動物包括「節肢動物（蝦、蟹）」及「軟體動物（蜆、螺、章魚、烏賊）」等的血液，則含由銅組成的血藍素／血藍蛋白（Hemocyanin）以運送氧氣，氧化後呈藍色。

他表示，該藍色的洗蝦水是否含有血藍素，需化驗才可確認。但他指，若廠商處理大量海產，在海產剝殼過程中，不排除有蝦血留於蝦肉上一同冰封。

他解釋，壽司師傅處理魚肉時，因魚肉等水產肉類吸收水份速度極快，吸水後肉類容易變質，故避免直接用水沖洗，以保持其肉質及鮮味。至於洗蝦水變微藍是常有的事，所含是蝦血的血藍素，若非有異樣異味，市民可正常進食。

測試蝦肉新鮮程度

莊棣華指，有簡易直接的方法可分辨蝦肉的新鮮程度：

1. 嗅起來有正常較濃的蝦香，而非變質蝦肉的異臭。



2. 手摸蝦肉較結實有彈性不鬆散，肉質仍有較高的黏性。

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責任編輯：羅嘉欣