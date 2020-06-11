公屋聯會促年底售租置公屋貨尾　公屋輪候冊家庭也可認購

▲ 公屋聯會發表一項有關租置計劃的調查結果。（吳卓峰攝）

房委會正研究加快推售公屋「租置計劃」貨尾逾4萬個單位，公屋聯會調查發現，94%受訪者同意房委會推售「租置」貨尾單位。聯會建議首批千多個單位，隨年底綠置居項目一併接受申請；為吸引更多現有租戶「轉租為買」，聯會建議向他們提供額外折扣優惠。

公屋聯會今年3至5月，訪問了逾2千名市民，了解他們對房委會加快推售租置貨尾單位的意見。94%受訪者認為，房委會應推售「租置」貨尾單位；近5成受訪者稱會考慮購買該批單位。受訪者主流意見認為，可負擔樓價20萬至50萬元的租置單位，又建議房委會向現有租戶，延續額外折扣優惠。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，房委會計劃年底推售約5,000伙綠置居單位，首批約千多伙租置公屋貨尾單位，建議屆時可一併推售，並容許公屋輪候冊家庭認購租置單位。

他又認為，倘綠表戶獲更多資助出售房屋的認購配額，今年下半年推售的居屋計劃，房委會應研究調整居屋綠白表認購比例，由現在各佔一半，調整至綠白表四六比，增加白表家庭的置業機會。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰