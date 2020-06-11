支聯會入維園悼六四　李卓人被控煽惑未經批准集會

▲ 上周四，大批參加者湧入維園，堅持舉行六四集會。（資料圖片）

支聯會主席李卓人在社交媒體表示，警方通知他，法庭將向他寄傳票，就今年六四集會，控告他煽惑未經批准集會。

上星期四，支聯會代表和大批參加者在晚上進入維園，堅持舉行六四集會。

另外，去年8月18日、8月31日及10月1日的遊行，李卓人同被控「煽惑他人參與未經批准集結」。

責任編輯︰林曉君