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支聯會入維園悼六四　李卓人被控煽惑未經批准集會

政治 18:57 2020/06/11

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上周四，大批參加者湧入維園，堅持舉行六四集會。（資料圖片）

支聯會主席李卓人在社交媒體表示，警方通知他，法庭將向他寄傳票，就今年六四集會，控告他煽惑未經批准集會。

上星期四，支聯會代表和大批參加者在晚上進入維園，堅持舉行六四集會。

另外，去年8月18日、8月31日及10月1日的遊行，李卓人同被控「煽惑他人參與未經批准集結」。

責任編輯︰林曉君

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