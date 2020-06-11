支聯會入維園悼六四 李卓人被控煽惑未經批准集會 政治 18:57 2020/06/11 分享： 熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 ▲ 上周四，大批參加者湧入維園，堅持舉行六四集會。（資料圖片） 支聯會主席李卓人在社交媒體表示，警方通知他，法庭將向他寄傳票，就今年六四集會，控告他煽惑未經批准集會。 上星期四，支聯會代表和大批參加者在晚上進入維園，堅持舉行六四集會。 另外，去年8月18日、8月31日及10月1日的遊行，李卓人同被控「煽惑他人參與未經批准集結」。 責任編輯︰林曉君 相關文章 【六四集會】多區悼念六四 旺角西環擠滿人群 20:47 2020/06/04 【六四集會】多區悼念六四 旺角西環擠滿人群 六四事件31週年 支聯會及大批市民推倒鐵馬進入維園點燭光悼念 19:41 2020/06/04 六四事件31週年 支聯會及大批市民推倒鐵馬進入維園點燭光悼念 人潮湧維園參與六四集會 參加者︰剩最後一點光都會點盡佢 20:04 2020/06/04 人潮湧維園參與六四集會 參加者︰剩最後一點光都會點盡佢 維多利亞公園 李卓人 六四事件