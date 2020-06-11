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【居屋2019】綠表單身料爭崩頭　尚文苑旭禾苑尚餘約43伙未售

社會 19:29 2020/06/11

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今期居屋推售4,904伙單位，至今已售出4,861伙。（資料圖片）

居屋2019正在進行揀樓程序，輪到一人申請者揀樓，至今已售出4,861個單位。明日（12日）約有260個綠表一人申請者獲邀揀樓。

房委會今（11日）邀請160組一人申請者出席揀樓，最終全日59名準業主到場，一共賣出52個單位。今期居屋自去年12月9日起開始揀樓，至今共有4,861個單位成交，當中綠表2,434個及白表2,427個。出售的單位包括尚文苑21伙、旭禾苑31伙。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，連同貨尾共約4,904伙單位，售價由155.5萬至529萬元不等。而冠德苑、凱德苑、雍明苑、錦暉苑所有單位已經售罄。

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記者：吳卓峰

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