【卡地亞名錶】經典時計Santos系列屹立116年　新作向人類飛行探險夢致敬

▲ 卡地亞特大的Santos-Dumont XL，錶殼尺寸為46.6mm X 33.9mm，搭載430 MC纖薄機械機芯，機芯只有2.15毫米厚，這款屬全精鋼入門型號。（$44,100）（湯炳強攝）

縱使是珠寶商的身份率先讓世人認識卡地亞的名字，但其實品牌在發展腕錶方面也有相當歷史及成就，單數經典的時計作品也不少。好像今年品牌重點宣傳的Santos系列，1904年面世，已經有116年歷史，它因著人類文明發展而衍生出來，更承載著一個人類不惜一切追尋夢想的故事。

▲ Santos de Cartier大型款式，錶殼47.5mm X 39.8mm，精鋼及ADLC塗層錶殼，感覺比其他Santos腕錶強悍得多，內置1847 MC型自動上鏈機芯，動力儲存40小時。（$58,000）（湯炳強攝）

今年瑞士多個錶展全數取消，卡地亞便改為在自家網上平台「邂逅卡地亞製錶傑作」發表新作。其中1904年面世、至今已經誕生116年的經典系列Santos，是品牌重點宣傳的款式之一。

首枚腕錶的誕生

▲ Santos腕錶系列的誕生，源於Alberto Santos-Dumont對飛行的夢想。（官方圖片）

關於這個系列的起源，就要從人類的航空史開始說起。Alberto Santos-Dumont是一位飛行員，亦是一位發明家，他對飛行充滿熱情，而且個性大膽並富有冒險精神，每次都以自己的性命進行飛行實驗，最後成功設計出超過22個飛行器和多個獲得專利的發明。

▲ Santos-Dumont限量款式中的「n°14 bis」腕錶，以精鋼錶殼搭配18K黃金錶圈，錶冠以藍色尖晶石點綴，限量500枚。（$54,500）（湯炳強攝）

▲ 錶背鐫刻「n°14 bis」的設計圖。（湯炳強攝）

▲ 「n°14 bis」這架泛稱「艙形風箏」的飛行器，飛行員站在機身上方，並透過繩索與方向舵和副翼相連，1906年榮獲Archdeacon盃冠軍及航空俱樂部首獎。（官方圖片）

雖然Alberto征服了天空，但飛行中以懷錶讀時帶來的不便，卻是他一直不能解決的問題。Alberto在一次跟好友即卡地亞創辦人Louis Cartier的閒談中，提到了這個問題，於是激起了Louis Cartier要研發腕錶的決心，最終於3年後創造出首款戴在手腕上的現代時計，為製錶業帶來了革命性的轉變，而腕錶便起名為Santos de Cartier。

方形錶殼以艾菲爾鐵塔的4個角為設計靈感，搭配8顆外露螺絲裝飾，錶殼線條與錶帶得以融為一體，更有別於當時一般的圓形錶殼設計，對腕錶的發展影響深遠。

▲ 寶石款式的Santos-Dumont，小巧的錶殼尺寸為38mm X 27.5mm，錶圈上鑲有44顆鑽石，酒紅色鱷魚皮錶帶極致華麗，石英機芯的電池壽命長達6年。（$132,000）

經過了一世紀的時間洗禮直至今天，Santos的方形設計不但沒半點過時，卡地亞更令系列在操作上與時並進，3年前為系列換上嶄新的錶帶調整裝置，透過品牌專利的QuickSwitch快拆錶帶系統，讓用家可隨意為腕錶替換鏈帶及錶帶，只要輕按一下錶帶下的裝置，就可啟動更換系統。同時配合SmartLink嶄新設計，用家毋須工具便可輕易調校鏈帶的長短，完全達到user-friendly的效果。

尺寸及物料的新突破

卡地亞今年為系列推出特大型號，Santos-Dumont XL尺寸為46.6mm X 33.9mm，比系列的任何一個款式都要大，全新搭載430 MC纖薄機械機芯，連錶殼厚度為7.5mm，跟系列的石英款式相若。此外，系列首次採用ADLC黑色塗層，黑色錶殼頓時加強了剛陽味，更可配上黑色橡膠錶帶，令運動風格更鮮明。

▲ 僅限量生產30枚的「La Demoiselle」鉑金腕錶，錶冠鑲嵌紅寶石。配以巴拿馬編織錶帶，「VII」字型中的「Cartier」標誌以「Santos」取代。（個別定價）（官方圖片）

▲ 錶背鐫刻「La Demoiselle」的設計圖。（官方圖片）

▲ 1908年創造的「La Demoiselle」被譽為是Alberto Santos-Dumont所設計最成功及外形最優美的飛行器，也是率先被大量生產的飛行器之一。

不過最特別就是4款的限量型號，為紀念Alberto對人類飛行歷史所作的貢獻，品牌特別將他所發明的飛行器設計圖，鑴刻到錶背上，而且錶冠上更鑲以不同的寶石點綴，每款均限量生產。

撰文︰梁靜詩

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