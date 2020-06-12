【卡地亞名錶】經典時計Santos系列屹立116年 新作向人類飛行探險夢致敬
縱使是珠寶商的身份率先讓世人認識卡地亞的名字，但其實品牌在發展腕錶方面也有相當歷史及成就，單數經典的時計作品也不少。好像今年品牌重點宣傳的Santos系列，1904年面世，已經有116年歷史，它因著人類文明發展而衍生出來，更承載著一個人類不惜一切追尋夢想的故事。
今年瑞士多個錶展全數取消，卡地亞便改為在自家網上平台「邂逅卡地亞製錶傑作」發表新作。其中1904年面世、至今已經誕生116年的經典系列Santos，是品牌重點宣傳的款式之一。
首枚腕錶的誕生
關於這個系列的起源，就要從人類的航空史開始說起。Alberto Santos-Dumont是一位飛行員，亦是一位發明家，他對飛行充滿熱情，而且個性大膽並富有冒險精神，每次都以自己的性命進行飛行實驗，最後成功設計出超過22個飛行器和多個獲得專利的發明。
雖然Alberto征服了天空，但飛行中以懷錶讀時帶來的不便，卻是他一直不能解決的問題。Alberto在一次跟好友即卡地亞創辦人Louis Cartier的閒談中，提到了這個問題，於是激起了Louis Cartier要研發腕錶的決心，最終於3年後創造出首款戴在手腕上的現代時計，為製錶業帶來了革命性的轉變，而腕錶便起名為Santos de Cartier。
方形錶殼以艾菲爾鐵塔的4個角為設計靈感，搭配8顆外露螺絲裝飾，錶殼線條與錶帶得以融為一體，更有別於當時一般的圓形錶殼設計，對腕錶的發展影響深遠。
經過了一世紀的時間洗禮直至今天，Santos的方形設計不但沒半點過時，卡地亞更令系列在操作上與時並進，3年前為系列換上嶄新的錶帶調整裝置，透過品牌專利的QuickSwitch快拆錶帶系統，讓用家可隨意為腕錶替換鏈帶及錶帶，只要輕按一下錶帶下的裝置，就可啟動更換系統。同時配合SmartLink嶄新設計，用家毋須工具便可輕易調校鏈帶的長短，完全達到user-friendly的效果。
尺寸及物料的新突破
卡地亞今年為系列推出特大型號，Santos-Dumont XL尺寸為46.6mm X 33.9mm，比系列的任何一個款式都要大，全新搭載430 MC纖薄機械機芯，連錶殼厚度為7.5mm，跟系列的石英款式相若。此外，系列首次採用ADLC黑色塗層，黑色錶殼頓時加強了剛陽味，更可配上黑色橡膠錶帶，令運動風格更鮮明。
不過最特別就是4款的限量型號，為紀念Alberto對人類飛行歷史所作的貢獻，品牌特別將他所發明的飛行器設計圖，鑴刻到錶背上，而且錶冠上更鑲以不同的寶石點綴，每款均限量生產。
撰文︰梁靜詩
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