藝術館吳冠中誕辰百周年展II　生命中3個重要的人物魯迅梵高妻子

▲ 《長城》（自研丹青），1988：藝術館首席研究員司徒元傑在今次芸芸眾多的畫中，揀了《長城》合照。吳冠中不喜坊間所畫的長城，總是將它淪為配角，隱於青山之中，因此，他筆下的長城，就像一條「銀蛇」，轉折、跌宕、蜿蜒， 讓長城盡情「奔馳」。（曾耀輝攝）

吳冠中一生最重要亦影響他最深的人，是魯迅、梵高及他妻子朱碧琴。他曾說魯迅給了自己方向和精神，梵高給了自己性格，而妻子就成全了他的夢想。

１。魯迅

魯迅的《故鄉》是吳冠中很喜歡的一篇文章，文字間流露的鄉情像一幅美麗的畫面，令吳冠中很想以這篇文章作畫。他第一次來到紹興寫生，便住在魯迅故居，在那裏，他感覺到與魯迅那麼接近。「是讀了魯迅以江南為背景的小說，才深深感受到水鄉風物和江南人家的親切。」

其實，吳冠中也是生長在有小橋流水人家的宜興農村，但童年就不覺得有甚麼特色，直至在文字中遇到魯迅。因此有說，吳冠中將第一筆的風景畫，就落在魯迅的故鄉。

吳冠中熱愛文學，但最後以畫作馳名。他曾說：

中國可以沒有齊白石，但不能沒有魯迅！如果沒有魯迅，我根本就不會從事藝術；沒有魯迅，根本就不會有今天的吳冠中。

他在晚年的時候，愈覺得繪畫技術不重要，內涵最重要。「繪畫藝術畢竟是用眼睛看的，具有平面的局限性，許多感情都無法表達出來，不能像文學那樣具有社會性。」所以，吳冠中覺得他不應該學丹青，該學文學，成為魯迅那樣的文學家。「從這角度來說，是丹青負我。」

▲ 《魯迅故鄉》，2005：這幅採用鳥瞰全景式構圖，在吳冠中的畫作中並不多見。他利用房屋的黑色屋頂、白牆，加上灰色塊，構成一幅斑駁和充滿韻律感的畫作。 （香港藝術館提供）

２。梵高

學畫的吳冠中有許多敬佩的畫家，如老蓮、石濤、八大山人、波提切利、德拉克羅瓦（Eugene Delacroix）、梵高。「我總懷著強烈的慾望想了解他們的血肉生活，鑽入他們的內心去，特別是梵高，我願聽到他每天的呼吸！」芸芸畫家之中，可見吳冠中對梵高有多熱愛。

吳冠中留學時沒有機會去梵高墓地掃墓，1989年應邀訪問巴黎，除了去掃墓外，還以梵高畫過的奧維教堂（The Church at Auvers）寫生。他這樣寫道：

那天，春寒料峭，還夾著淒風苦雨。熊秉明（吳冠中好友）正患感冒，卻堅持開車，送我們去掃梵高之墓。梵高曾將這教堂畫進烏藍的色調，已為世人所知。我打起雨傘勾畫教堂，虔誠中夾雜著惶惑，是否梵高在注視著我？

▲ 《梵高教堂》，1989：吳冠中欣賞梵高不留戀巴黎的花花世界，而回到故鄉讓藝術發芽茁莊，激勵吳冠中決定離開巴黎，返回祖國發展藝術。（香港藝術館提供）

３。妻子

吳冠中太太朱碧琴，永遠是吳冠中最好的守護者。70年代，下放勞動中的吳冠中與朱碧琴，獲准到貴陽探望生病的岳母，於是途經桂林，便停留了一天一夜。吳冠中當然會爭取機會到處寫生，因此，當天夜裏便獨自一人夜巡陽朔。

香港藝術館首席研究員（至樂樓及吳冠中藏品）司徒元傑說：「當時正值文革，治安一般，吳冠中妻子站在門口等候，擔心不已，見到吳冠中回來，泣不成聲。」但第二天，吳冠中又走出去寫生，陽朔下起大雨，朱碧琴便用雨傘遮住吳冠中作畫。這樣的撐傘場景，在吳冠中的繪畫生涯中，經常出現。

▲ 《舟過灕江看村莊》，1972：只是一張用鋼筆及墨水畫的紙本，原來背後有著那不畏艱辛的故事。（香港藝術館提供）

人像裸體畫不再

吳冠中第一天學畫就是畫人物的，可惜，後來從巴黎留學回國，經歷文革時期，他不得不改畫風景畫。

「醜化工農兵」像緊箍咒緊勒我的腦袋，我又堅決不肯向庸俗的藝術觀點低頭，迫不得已，我只得將重點轉移搞風景畫了。

那時候幾乎沒有人畫風景畫，因為風景畫不能為政治服務，而正是因為吳冠中這改變，結果自成一派。

改革開放，吳冠中有機會再畫裸體，但已不是那回事。「追憶丹青生涯，90年代再畫人體，重溫青年時代的夢，然而永遠無法涉足於當年沐浴的河流中去。流水已逝，年華老去，所見所思，落筆成畫圖，誰看白首起舞！」

▲ 《在巴黎畫人體（三）》，1993：在巴黎留學，有一次吳冠中畫裸體，那是個身軀碩大的中年婦女，坐著顯得特別穩重。吳冠中老師說他從這對象上感到的是巴黎聖母院、哥德式建築的造型感。這一句話，啟示了學生明白西方造型藝術 的形式法則，可以說都源於裸體。（香港藝術館提供）

愛畫如命

▲ 這張1960年的舊作——《海南島香茅加工廠》，藝術館首席研究員司徒元傑指，除了留意吳冠中當中的技法——減（用畫刀刮出那草叢樹葉外），還有背後的故事。（何小雲攝）

話說那年暑假，吳冠中去海南島寫生，回程從廣州到北京要花3天時間。因為那次的畫是畫在三合板上，畫與畫之間要隔開，不能碰，而火車上又人多擠迫，結果吳冠中將他的座票，讓給畫「坐」，他最後站了3天。畫作「安然無恙」，《海南島香茅加工廠》便是其中一幅，但回到家，他的腳卻腫起來，可見他如何愛畫如命。

事實上，為了繪畫，吳冠中甚麼也可以放置一旁。

畫架支在荒坡上，空山無人，心境寧靜，畫裏乾坤，忘卻人間煩惱。一站8小時，不吃不喝，這旺盛的精力，這樣的幸福，太難得。

當然，在普通人眼中，未必能理解。其實，吳冠中有一段時期，重病纏身，也選擇了瘋狂作畫來「自殺」，可見一個畫家，有時「要藝術不要命」是可以如何極端，當然，這亦成就了他留下許多驚世的畫作。

▲ 《朱顏未改》，2001：吳冠中的畫作那麼影響畫壇，是因為他在水墨畫中引進了油畫的點、線、面，又將水墨的詩情畫意，用現代的繪畫技巧表現出來。（香港藝術館提供）

Info

從糞筐到餐車--吳冠中誕辰一百周年展

第二期：即日至7月5日

地點：香港藝術館4樓吳冠中藝術廳

記者：何小雲