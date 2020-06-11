教協批教育局「獨攬」教師操守培訓具政治目的　專責小組成員斥借小組「過橋」

▲ 曾任專責小組成員的張銳輝（左一）對於教育局推教師培訓的做法有保留，批評教育局借小組「過橋」，不尊重小組的建議。（曾耀輝攝）

教育局昨（10日）公布，下學年起新入職、現職及晉升教師，均須接受由教育局提供的教師專業操守及價值觀等培訓。教協批評教育局「獨攬」必修課程，有別於由學術機構舉辦的慣常做法，此建議亦不是出自教師專業發展專責小組，批評教育局未有諮詢業界，促撤回培訓課程，有曾任專責小組成員的教協理事批評教育局借小組「過橋」，以達成政治目的。

教育局昨以落實去年3月提交的教師專業發展專責小組報告建議為由，向全港學校發通告，要求教師在下學年起必須完成30小時、由教育局提供的培訓課程。

教育局下學年推教師必修培訓課程 學習價值觀及操守

教協副會長、立法會教育界議員葉建源指出，專責小組並無建議教育局「包攬」必修的教師培訓課程，以往亦甚少由教育局自行提供培訓課程，主要由專上院校提供，專責小組建議當中提出為新入職教師提供的專業培訓亦是學校校本課程，強調「教師專業培訓並非教育局的強項」，舉例如律師及醫生等專業培訓都不是由行政當局進行，認為教育局作為行政機關本身「無條件」提供教師培訓，批評教育局事前沒有諮詢業界。

▲ 教協副會長、立法會教育界議員葉建源指出，教育局作為行政機關本身「無條件」提供教師培訓，批評教育局事前沒有諮詢業界。（曾耀輝攝）

曾任教師專業發展專責小組成員的教協理事張銳輝表示，對教育局的做法「有保留」，指專責小組建議主要關注教師學位化及改善中高層管理人員比例等，在教師培訓方面只是提出「原則性」建議，例如在晉升教師培訓方面，建議交由教師及校長專業發展委員會（COTAP），作進一步跟進及擬定具體安排，但教育局昨日的通告已提出具體安排，似乎沒有交上COTAP，批評教育局「跳咗步」、「無尊重專責小組建議」。

至於新入職教師，張銳輝指，小組只是提出進行「深化啟導」，助新教師在資深教師培育下適應真實的教學場景，惟教育局自行提供30小時課程，認為局方的政治動機不言而喻，「教育局不是學術專業機構，要霸老師30小時，不是做政治洗腦、不是做政治灌輸，可以做什麼？」

張銳輝表示，不論是新入職或晉升教師的培訓，因主要內容涉及專業發展及學校領導等，小組建議由大學或學術機構與教育局一同進行，實際上過往都是主力由大學或學術機構進行，批評教育局提出做法與過去安排「背道而馳」，並非由小組提出，批評教育局通告內容有「潛建」、「借專責小組的名義去達成政治目的」。他認同有需要進行教育局所指的「國家及國際教育發展」培訓，但強調不應用由教育局推行，亦需經過諮詢才推行。

教協會長馮偉華批評，教育局未有進行廣泛諮詢後提出有關安排，懷疑當局有政治動機，批評教育局在近大半年的事件中干預辦學團體，已為教師造成很大壓力，會約見教育局局長楊潤雄，要求撤回決定。

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記者：馮琪雅