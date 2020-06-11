【生命鬥士】眼皮無力打開將再做手術　抗癌鬥士李明蔚盼順利過生日將交由上天安排

▲ 李明蔚下周將進行眼皮手術，並指希望自己可以順利過生日。

在22歲確診罕見癌症的歌手李明蔚（Sarena），這8年來雖然出現面癱、眼晴合不上等症狀，但一直積極抗癌。不過，她近日在facebook上表示，早前完成一個眼皮手術後，眼皮仍然無力打開，所以下周將再進行手術，希望可以順利過生日。

相信醫生及上天的安排

據李明蔚在facebook表示，自己早前決定為眼皮進行一個手術，希望眼睛可以更容易閉合，然而手術完成4個月後，眼皮卻開始再無力打開。

因此醫生下周將再為她的眼皮進行一次小手術，不過李明慧表示，因為自己身體較弱，所以這次小手術的風險仍會比正常人高，她坦言：

我不知道這次的决定是對還是錯，因為手術後不是百分百一定理想！

不過她又堅強的表示：「但我相信醫生！交給上天安排」，並祝願自己可以「順順利利過生日」。

抗癌8年未曾氣餒

現年30歲的李明蔚於22歲時確診罕見癌症「腺樣囊性癌」，腫瘤壓住她的神經，令她右邊臉面癱，眼睛合不上，出現眼紅、眼乾、微絲血管爆裂等症狀，外出時更會吹沙入眼。

李明蔚8年來一直積極抗癌，今年1月有媒體指她已停止接受一切中西醫治療，情況令人擔心。不過李明蔚曾接受訪問表示，情況其實沒那麼嚴重，只是因藥物影響以致血小板血色素下降，所以暫時停藥。但指數提升後，便會繼續服藥。

當時她亦於facebook專頁發文感謝大家的關心及支持，並強調「一定會努力走到盡頭，大家不用擔心，開心迎接農曆新年！多謝你們。」

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責任編輯：羅嘉欣