【大嶼山旅遊】大嶼山發展聯盟推酒店景點門票優惠　最平988元起

▲ 大嶼山發展聯盟聯合區內各旅遊景點及企業，為市民帶來多項精彩探索玩樂旅遊優惠，令市民即使身在香港，亦可享受旅遊度假的樂趣。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，本地遊盛行，大嶼山發展聯盟聯合區內旅遊景點、展覽館、酒店及商場，推出多項大嶼山精彩探索玩樂旅遊優惠，包括區內多家酒店的住宿連早餐、纜車及交通套票、主題樂園及景點門票以及豪華轎車接駁等，價錢由988元至2,000多元不等， 讓市民發掘大嶼山的獨有絕色美景，以及展開歡樂繽紛的玩樂旅程，同時期望為推動本地綠色旅遊盡一分力。

▲ 大嶼山精彩探索玩樂旅遊優惠套票。（大嶼山聯盟提供）

聯盟指，由即日起至今年8月31日，市民可致電 （852）3666 0666訂購大嶼山精彩探索玩樂旅遊優惠內各款套票，訂購者可獲贈東涌東薈城名店倉港幣100元購物現金券，以及亞洲國際博覽館主打中式精緻餐飲的餐廳澐（NUVA）的8折優惠券，數量有限，送完即止。

大嶼山發展聯盟新任主席李殷泰表示，大嶼山擁有豐富的旅遊資源，有大自然的絕美景致、具悠久歷史文化的地標，以及奇妙歡樂的旅遊景點等，聯盟成員一直發揮協同效應，讓大嶼山成為極具吸引力的休閒度假及可持續發展的旅遊區，聯盟希望透過今次的旅遊優惠，讓市民親身體驗大嶼山多姿多彩的旅遊樂趣之餘，亦為市民提供本地綠色旅遊的新選擇，為推動本地綠色旅遊盡一分力。

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記者：陳曉瑩