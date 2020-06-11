  • 30°C
香港時間 : 2020611日 (週四) 21:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大嶼山旅遊】大嶼山發展聯盟推酒店景點門票優惠　最平988元起

社會 20:34 2020/06/11

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

大嶼山發展聯盟聯合區內各旅遊景點及企業，為市民帶來多項精彩探索玩樂旅遊優惠，令市民即使身在香港，亦可享受旅遊度假的樂趣。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，本地遊盛行，大嶼山發展聯盟聯合區內旅遊景點、展覽館、酒店及商場，推出多項大嶼山精彩探索玩樂旅遊優惠，包括區內多家酒店的住宿連早餐、纜車及交通套票、主題樂園及景點門票以及豪華轎車接駁等，價錢由988元至2,000多元不等， 讓市民發掘大嶼山的獨有絕色美景，以及展開歡樂繽紛的玩樂旅程，同時期望為推動本地綠色旅遊盡一分力。

大嶼山精彩探索玩樂旅遊優惠套票。（大嶼山聯盟提供）

聯盟指，由即日起至今年8月31日，市民可致電 （852）3666 0666訂購大嶼山精彩探索玩樂旅遊優惠內各款套票，訂購者可獲贈東涌東薈城名店倉港幣100元購物現金券，以及亞洲國際博覽館主打中式精緻餐飲的餐廳澐（NUVA）的8折優惠券，數量有限，送完即止。

大嶼山發展聯盟新任主席李殷泰表示，大嶼山擁有豐富的旅遊資源，有大自然的絕美景致、具悠久歷史文化的地標，以及奇妙歡樂的旅遊景點等，聯盟成員一直發揮協同效應，讓大嶼山成為極具吸引力的休閒度假及可持續發展的旅遊區，聯盟希望透過今次的旅遊優惠，讓市民親身體驗大嶼山多姿多彩的旅遊樂趣之餘，亦為市民提供本地綠色旅遊的新選擇，為推動本地綠色旅遊盡一分力。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

門票 酒店 住宿 歷史文化 玩樂 Local Tour 纜車 東涌 主題樂園 大自然

最高瀏覽

【明星買樓】吳業坤由住樂富公屋曾拎綜援　憑努力買518萬樓上車做業主
今日 10:19
【明星買樓】吳業坤由住樂富公屋曾拎綜援　憑努力買518萬樓上車做業主
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【食用安全】酒樓買外賣驚見曱甴叉燒包　小西灣街坊：酒樓事後態度令人難以接受
今日 10:45
【食用安全】酒樓買外賣驚見曱甴叉燒包　小西灣街坊：酒樓事後態度令人難以接受