【新冠肺炎】抗疫模式誰更好？ 梁卓偉：沒有「萬能Key」

▲ 梁卓偉認為，現在未是時候進行檢討工作或問責。（資料圖片）



新冠肺炎肆虐全球，各地抗疫手段差別很大，由中國的全面封城模式，以至英國的佛系抗疫。到底那個方法最好，港大醫學院院長梁卓偉認為，不能一概而論，沒有哪種模式是「萬能Key」適用於所有地方，因為每個地方，都有其看法和處事方法，沒有對錯，只是取捨的問題。

梁舉例指，在美國某些州份，有人持AK47，威脅不可以封關和限制社交距離，認為這是侵犯其人身自由和社交權益；在香港，經過沙士洗禮，市民卻要求政府早點封關，應管得更嚴；瑞典作科學大國，雖然醫療先進，但因佛系防疫，死亡率較鄰近北歐國家高數倍。

世衛防疫工作屢被質疑，身兼世衞專家顧問的梁卓偉認為，現在未是時候進行檢討工作或問責，形容現時如跑馬拉松，沒理由跑了10公里，就「棄跑」或「轉換跑道」，分神去追究責任，否則「只會令更多人死亡」。他以西非當年爆發伊波拉病毒為例，指其規模雖然較細，但亦設立了四個檢討委員會，包括聯合國、世衛等機構，強調待疫情平復，一定會有大型的檢討工作和問責。

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責任編輯：林曉君