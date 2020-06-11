【口罩供應】盾牌宣布周五起開售7款口罩　包括4款兒童及幼童口罩

▲ 盾牌（Body Shielder）今晚（11日）在官方facebook宣布，將在周五（12日）起開售7款成人及兒童口罩。

新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。盾牌（Body Shielder）今晚（11日）在官方facebook宣布，將在周五（12日）起開售7款成人及兒童口罩，7款開售口罩款式如下:

1. Body Shielder盾牌🛡️Level 2(成人口罩 175x90mm)

價格： $150/盒 （藍色）

2. Body Shielder盾牌🛡️Level 2 (兒童口罩 145x90mm)

5-12 歲兒童適用

價格： $150/盒 （藍色）

3. Body Shielder盾牌🛡️Level 2 (幼童口罩 120x 80mm)

0-5歲兒童適用

價格： $150/盒 （藍色）

上述三款口罩規格：

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

ASTM F2101 Level 2

Nelson實驗室測試報告

BFE>99%

PFE>99%

VFE>99%

氣壓差<5.0mmH2O/cm2

血滲透阻力>120mmHg

阻燃級別：Class 1

口罩印有Body Shielder logo

口罩鼻樑條採用孖鐵線，加強保護

4. M84 品牌：Masking 美舒健

成人一次性醫用衛生口罩

175x90cm

USA Nelson Lab檢測報告

ASTM F2101-07, EN14683:2014

BFE》99%

50個透明獨立膠袋包裝

價格：$180/盒（藍色）

5. M131 品牌：康加 Heal+h

成人一次性使用口罩

175x90mm

標準：中國GB15979-2002

BFE》95%

含菌量：無

價格：$100/盒 （藍色）

6. M20 品牌：Toukai東海

兒童口罩 145x90mm （綠色）

5-12 歲兒童專用

價格： $130/盒 （綠色）

7. M25 品牌：Toukai東海

幼童口罩120x80mm

0-5歲幼童專用

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

USA Nelson Lab檢測報告

ASTM F2101-07, EN14683:2014

BFE》99%

價格： $130/盒 （綠色）

贈品：

每$500訂單金額，送5對透明防水鞋套，雨季來臨適用

每$1000訂單金額，送100片酒精濕紙巾

上門購買客戶，額外每$500購買金額, 送75%酒精100ml噴霧裝

送完即止

盾牌（Body Shielder）表示，顧客可在周五（12日）起前往Ashop.com.hk公司購買。

地址：‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬。



營業時間：星期一至五：‪上午9:00-13:00‬、‪下午14:15-17:00‬

星期六：‪上午9:00-13:00‬

星期日及公眾假期休息

顧客亦可自星期六（13日）晚上8時在網站www.ashop.com.hk開始訂購。

責任編輯:羅嘉欣