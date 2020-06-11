【口罩供應】盾牌宣布周五起開售7款口罩 包括4款兒童及幼童口罩
健康 22:47 2020/06/11
新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。盾牌（Body Shielder）今晚（11日）在官方facebook宣布，將在周五（12日）起開售7款成人及兒童口罩，7款開售口罩款式如下:
1. Body Shielder盾牌🛡️Level 2(成人口罩 175x90mm)
- 價格： $150/盒 （藍色）
2. Body Shielder盾牌🛡️Level 2 (兒童口罩 145x90mm)
- 5-12 歲兒童適用
- 價格： $150/盒 （藍色）
3. Body Shielder盾牌🛡️Level 2 (幼童口罩 120x 80mm)
- 0-5歲兒童適用
- 價格： $150/盒 （藍色）
上述三款口罩規格：
- 50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
- ASTM F2101 Level 2
- Nelson實驗室測試報告
- BFE>99%
- PFE>99%
- VFE>99%
- 氣壓差<5.0mmH2O/cm2
- 血滲透阻力>120mmHg
- 阻燃級別：Class 1
- 口罩印有Body Shielder logo
- 口罩鼻樑條採用孖鐵線，加強保護
4. M84 品牌：Masking 美舒健
- 成人一次性醫用衛生口罩
- 175x90cm
- USA Nelson Lab檢測報告
- ASTM F2101-07, EN14683:2014
- BFE》99%
- 50個透明獨立膠袋包裝
- 價格：$180/盒（藍色）
5. M131 品牌：康加 Heal+h
- 成人一次性使用口罩
- 175x90mm
- 標準：中國GB15979-2002
- BFE》95%
- 含菌量：無
- 價格：$100/盒 （藍色）
6. M20 品牌：Toukai東海
- 兒童口罩 145x90mm （綠色）
- 5-12 歲兒童專用
- 價格： $130/盒 （綠色）
7. M25 品牌：Toukai東海
- 幼童口罩120x80mm
- 0-5歲幼童專用
- 50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）
- USA Nelson Lab檢測報告
- ASTM F2101-07, EN14683:2014
- BFE》99%
- 價格： $130/盒 （綠色）
贈品：
- 每$500訂單金額，送5對透明防水鞋套，雨季來臨適用
- 每$1000訂單金額，送100片酒精濕紙巾
- 上門購買客戶，額外每$500購買金額, 送75%酒精100ml噴霧裝
- 送完即止
盾牌（Body Shielder）表示，顧客可在周五（12日）起前往Ashop.com.hk公司購買。
- 地址：新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室。
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- 營業時間：星期一至五：上午9:00-13:00、下午14:15-17:00
- 星期六：上午9:00-13:00
- 星期日及公眾假期休息
顧客亦可自星期六（13日）晚上8時在網站www.ashop.com.hk開始訂購。
責任編輯:羅嘉欣