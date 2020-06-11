▲ 蓮塘/香園圍口岸。(政府新聞處圖片)

蓮塘/香園圍口岸原定2018年底開通，惟工程延誤，只能先在去年啟用香園圍公路，口岸則至今未能開通。有貨運業消息人士指，運輸署繼上周邀請業界實地視察後，下周二（16日）再邀請業界試車。消息又指，政府並未透露確實通車日期，但料要港府實施健康碼系統後，方能通車；又指出口岸設計有4大問題。

4大問題如下：

貨櫃車通過關檢後，9條關檢通道會通向同一條行車線駛向內地，或會造成交通擠塞。

如出現交通意外，則無其他行車線可用，「龍尾」或會頂出公路。

車輛通過X光檢測後，容易忽略左方車輛。

由關檢處往查車處的彎位很急，彎度近乎「U Turn」，不利貨櫃車使用。

消息又表示，聽聞政府有意讓貨運車先行使用口岸，他對此表示歡迎，相信足以測試口岸運作。

▲ 消息稱蓮塘/香園圍口岸設計有4大問題，如有意外車龍恐頂出公路。（資料圖片）

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記者：陳梓蔚