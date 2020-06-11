教育局不點名斥教協妖魔化措施　表示極度遺憾

▲ 教育局今日（11）深夜以「《落實教師專業發展專責小組的建議》正面睇」為題發表網誌。（資料圖片）

教育局昨公布要求新入職及現職教師下學年起，必須接受由教育局提供的30小時培訓，內容涵蓋「教師專業操守及價值觀」及「國家及國際教育發展」等。

教育局今日（11日）發網誌不點名批評有組織凡事政治化，將推動教師專業發展的措施妖魔化，表示極度遺憾，並逐點反駁外界指控，指教育局作為負責本港教育的政府部門，提供培訓是「責無旁貸」，有關措施是經過教師及校長專業發展委員會（COTAP）專業討論而訂定，今年3月亦曾辦「意見交流環節」收集持份者意見。

教協批教育局「獨攬」教師操守培訓具政治目的 專責小組成員斥借小組「過橋」

教育局今日深夜以「《落實教師專業發展專責小組的建議》正面睇」為題發網誌，解釋昨日向學校發出的通告，旨在說明落實有關專責小組建議的詳情，包括配合中小學教師學位化及專業化。

對於有指教育局昨日「突然」發出通告，教育局稱，局方在2017年11月成立有關專責小組，本着「專業領航」原則，邀請業界專家學者及前線校長和教師共同檢視有關教師專業發展的議題，又廣泛諮詢持份者，經過深入研究及討論，共提出18項建議，在2019年3月向政府提交報告，「有關建議得到業界歡迎，由於大部分措施將於2020/21學年推行，教育局有需要通知學校推行的詳情。」

教育局下學年推教師必修培訓課程 學習價值觀及操守

對於教育局被指「只是行政執行機構，不是學術專業機構，提供教師培訓不是做政治灌輸，是做甚麼？」，教育局稱，教育局是負責本港教育的政府部門，在教師專業發展方面，一直為教師提供課程和活動，包括由教育局專家主持或主講的講座及研討會，另與專上院校或專業團體合辦課程，指教育局就《教育條例》、本港教育政策及最新發展等課題提供培訓是「理所當然、責無旁貸」，形容教育局是本港教育的「政策制訂者、發展者、執行者、檢討者及監察者」，推動教師持續專業發展一向是其職責所在，反駁指有團體指教育局只是行政執行機構，「這不是反映其不熟悉本港教育系統，就是故意貶低教育局的角色，以達到其政治抹黑的目的，居心叵測。」

對於被指在專責小組建議上，「僭建」「國家及國際教育發展」培訓內容部分，教育局引述專責小組報告建議「教育局支援學校，提供課程活動發展教師的視野及觸覺；同時亦建議以「T-標準+」（香港教師專業標準參照）作為專業發展的目標，建立香港教師專業階梯。「T-標準+」鼓勵教師展現良好品德、正面的價值觀和態度及對本地、國家和世界的認識，以助學生全人發展。」

局方亦指，近年在職教師亦透過國內及海外考察、學習及交流活動互相觀摩備受歡迎，「但名額始終有限，在港提供相關培訓可讓更多教師受惠，擴闊他們的專業視野，提升教學質素。」

至於會否暫緩或撤回有關決定，教育局指通告所述各項措施是跟進專責小組的建議，得到業界的支持，有關落實教師專業階梯的重要措施，亦是由COTAP經過專業討論而訂定，形容有關安排「已經過深思熟慮，充分考慮業界的需要及回應社會對教師的期望。」

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責任編輯：馮琪雅