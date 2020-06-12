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【飛虎之雷霆極戰劇透】第21集劇情預告　文龍逸敏尋得章明遺物

娛樂 09:43 2020/06/12

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《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第20集講到皓月向Sam求助，意外揭發國棟前特工的身份。家成斷定綁架志強與敏儀是同一夥人，決定質問歐陽正....

第21集 （15/6）

A Team終於得以重組，代價卻是家成或要離開飛虎隊，眾人如箭在弦齊集總部，準備在交贖人質之時攻入藏參地。

浩然率領情報組拼死跟蹤歐陽正，公路上展開了追逐戰，永飛認出瑩的殺手身份。

與此同時，國棟收到Sam的特別情報，得知綁架志強的主謀實為雇傭兵團，家成得知國棟私下與特工聯手，勃然大怒，國棟百感交雜。

另一邊廂，林慧與志強決定尋找機會保護敏儀離開，敏儀不忍而極力反對。

幾經轉折，文龍與逸敏尋得章明當年遺下之物，竟是史密夫消失的3億本票。

飛虎隊準備出擊，家成與布朗分別暗藏死亡覺悟，原來救人任務充滿隱憂，傭兵受過嚴格的軍事訓練，都市戰一觸即發。

歐陽正到達藏參點，賀進、志強、歐陽正細說從前，互相指責，一言不合。 

《飛虎之雷霆極戰》第20集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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