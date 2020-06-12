【悲痛意外】媽媽送兒子上學暫離10分鐘　3歲女兒獨留家中爬窗9樓墮亡

▲ 3歲女兒爬窗9樓墮亡，媽媽悲痛不已。

獨留兒童在家中，隨時釀成意外。台灣一名媽媽日前趁3歲女兒熟睡時，送6歲兒子出門上學，離家短短10分鐘後返回，卻不見女兒蹤影，最後發現女兒從9樓住處窗戶墮樓，躺臥在血泊中，送院搶救後不治。

事發於6月10日，新竹縣消防局接報，發生一宗女童墮樓受傷案，救護人員趕到現場，發現女童墮樓後頭部凹陷、右手骨折、大量出血，已經失去生命跡象，即使緊急送院，最終仍回天乏術。母親難過痛哭，接獲噩耗趕回家的父親亦非常落寞。

出門10分鐘即出事

根據警方調查，媽媽見女兒熟睡，於是在當日下午3時許送6歲兒子出外上課，不料當她10分鐘後回家，走遍整間屋都找不到女兒身影。數分鐘後保安從閉路電視發現有人躺在大樓外的廣場，查看後發現女童墮樓，媽媽得知消息悲痛欲絕。

警方估計，女童在媽媽出門這段時間醒過來，疑因找不到媽媽，爬上客廳櫃子向窗外探望，因而發生意外。窗戶距離住所地面約1米高，沒有防護設施，據知家裡有養貓，戶主為了通風，沒有關上窗戶，警方到場時窗戶仍維持開啟。

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責任編輯：王明芳