【殺手】女神李佳芯解凍出雪櫃　視后Ali演殺手決戰視帝黎耀祥+陳豪【有片】

▲ 視后李佳芯的《殺手》將於月底推出。

由黎耀祥、陳豪、李佳芯、龔嘉欣、江美儀及高海寧等主演的TVB劇《殺手》將在6月29日接棒《飛虎之雷霆極戰》播出。《殺手》有兩大視帝黎耀祥和陳豪同場坐陣，並有視后Ali李佳芯演出。而《殺手》的播出，亦即意味深得觀眾歡心的Ali李佳芯解封出雪櫃。

陣容鼎盛的《殺手》以職業殺手做故事背景，而《殺手》的預告片近日亦相繼曝光，有滄桑食煙的黎耀祥、陳豪以一敵三、Ali瞄準目標試槍、江美儀一身小丑女Harley Quinn打扮，令人甚期待。

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▲ 期待Ali出場。（《殺手》截圖）

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萬眾期待李佳芯解封

一直有傳因Ali在去年社交媒體的言論而遭雪藏，雖然李佳芯曾就此作澄清，但她卻被《BB來了》延續作《BB大晒》，以及《白色強人》續集、和《踩過界》第二輯全遭飛出局，無緣參演，由此令人相信她真的版雪藏。此外《殺手》早於2019年底拍攝完畢，可是遲遲未推出。

不過男主角黎耀祥曾澄清指，因劇集賣給內地平台，要度期安排同步播出而已，破除因Ali而令劇集被抽起的說法。《殺手》即將在6月29日，說明Ali終於解封。

▲ Ali與陳豪有感情戲。（《殺手》截圖）

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TVB鬧花旦荒

近年TVB花旦因不同因素離巢，引發一陣花旦荒。先有力捧花旦陳凱琳宣佈懷上第二胎，加上發展個人事業，復出拍劇無期，陳凱琳IG的個人簡介甚至剔除了TVB經理人的通料。

在《大帥哥》和《十八年後的終極告白》均有亮眼演出的楊秀惠，突然宣佈誕女，其美容生意亦蒸蒸日上，楊秀惠甚至提出賠錢解約，結束與TVB 16年的賓主關係。

▲ Ali頗有觀眾緣。（取自李佳芯IG）

有指兩屆視后得主胡定欣去意已決，因此被TVB雪藏，但早前《東張西望》「15周年邁向4000」活動中，胡定欣以神秘嘉賓方式登場，並且成為節目播映以來，亮相次數最多的「東張人氣王」，令胡定欣的去留有所變動。

憑《BB來了》首奪無線視后寶座的Ali一直深得觀眾歡心。

近年停工的日子，李佳芯做義工助基層，此外當才女自資出散文，預計在書展推出。Ali曾在IG發文：「每天都在重複，起床、吃、寫、邊吃邊寫、吃、睡，又一天了～再不如意，也好好用心過。」思想充滿正能量。

現在Ali出雪櫃，希望今年可以拍更多好戲，一飽觀眾眼福。

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