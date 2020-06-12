【屯公塞車】屯門公路2宗車禍大塞車　霸氣大叔果斷落車徒步行公路

▲ 屯門公路2宗車禍大塞車，霸氣大叔果斷落車徒步行公路。

屯門公路往九龍方向今早（12日）發生兩宗交通事故，導致車龍長約10公里至元朗，不少打工仔上班行程受阻，有打工仔稱上車近兩小時，還未到達屯門轉車站，有霸氣大叔果斷落車，徒步行公路。

今早清晨6時許，在屯門近小欖上斜位置，兩架中型貨車相撞，導致兩車司機均受輕傷，送往屯門醫院治理。屯門公路往九龍方向交通出現擠塞。另一宗意外則於早上7時40分許，一輛巴士及私家車在近屯門公路巴士轉車站相撞，私家車事後離開現場。

受交通事故影響。屯門公路往九龍方向大塞車，車龍長約10公里至元朗，不少打工仔上班行程受阻，有網民在facebook群組「屯門公路塞車關注組」圖文並茂發帖，只見一名霸氣大叔果斷落車，徒步行公路，引起網民熱議，有人稱，「大叔放棄返工，落車行返屯門」；有人笑言，「大叔當晨運」；大批網民支持大叔落車，「塞車一個多小時，還未到屯門公路轉車站，好快我都會咁。」、「分分鐘佢真係快過巴士」、「佢岩喎，行返去轉車站坐屯門車返屯門好過。」

新界打工仔返工的無奈 每日車程夠飛台灣

有網民無奈指，「7:30屯門上車，9:30到屯門轉車站...」、慨嘆，「屯門牛返吓工姐，做咩咁慘？」有人指，「瞓吓先，到日本叫我..」。亦有人提醒，「一定要坐巴士又未出門口嘅你，出門口記得痾清痾淨。」

大批網民見屯門公路大塞車，立即改搭西鐵，導致屯門西鐵站塞爆，有網民笑言屯門奇觀，猶如大遷徙。

屯門公路連日發生交通事故，住在屯門的市民深深體會到屯公塞車的痛苦，有網民稱，「屯門巴士應該改飛機位，等我可以work from bus ，每日都享受飛去台灣的感覺」；有網民甚至忍無可忍屯公日日塞車的日子，「周末要去九龍看下租盤。」更有人稱，「日日返工收工前，都立即留意屯公的交通情況，仲勤力過見媽媽。」

責任編輯：王俊賢