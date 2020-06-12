【無品鄰居】寶琳住戶亂拋用過衞生巾落街　樓下男住客崩潰：差不多每月一塊

▲ 琳一幢大廈的男住客近日在網上訴苦，指自己樓上住戶把用過的衞生巾拋出窗外，平均每月扔一次。

新冠肺炎疫情下，市民都比平時更著重個人衛生，但總有些人的無品行為令人側目。寶琳一幢大廈的男住客近日在網上訴苦，指自己樓上住戶把用過的衞生巾拋出窗外，平均每月扔一次。衞生巾就掛在苦主家中的窗外晾衫架上，相當困擾，亦引來不少網民圍剿該名缺德住客的行為。

受害街坊最近在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，斥責樓上住戶習慣將衞生巾扔出窗外，頻率相當高，差不多每月就有一塊。而從街坊分享照片可見，一塊用過的衞生巾就掛在窗外晾衫架上，令苦主相當無奈：

除咗投訴同埋希望佢快啲到更年期之外，我仲有咩可以做？

苦主又指自己不清楚是哪一層樓上住戶扔衞生巾，直言如果知道，會將衞生巾反貼在該住戶門口。不少網民留言狠批缺德住客的行為：「啲人真係冇公德心！」、「真係嚇死人」

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另外，亦有一部分網民分享相類似經歷，表自自己試過在家中窗外發現用過的避孕套。有網民就指自己去年也遇過相同事件，當時他向管理員投訴事件，並要求張貼有相的通告在大廈大堂，再要求向樓上每層住戶派通告，之後就杜絕了事件再發生。

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責任編輯：王俊賢