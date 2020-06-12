【FENDI手袋】限時PEEKABOO BAR首次在港開設 個人訂製可自選手袋顏色圖案【內附詳情】
一場疫情，真的牽連甚多，據說FENDI就是因為疫情關係，裁減了香港公司內三分之一的員工，而採購部則幾乎全部解散，看來以後有關入貨的工作，將會交由意大利總部直接處理。
但話雖如此，作為一個高級時裝的龍頭代表之一，FENDI的步伐沒有停下來，仍舊為品牌旗下其中一個最受歡迎的手袋造勢，這一個正是大家熟悉的PEEKABOO手袋。
要說PEEKABOO手袋，它相比於品牌另一個Baguette手袋無疑歷史比較短，PEEKABOO第一次出現於2008年的女裝時裝展上，雖然它的梯形袋身「四正」，但設計上那獨特垂下開口，立即已經令它晉身成為品牌的經典手袋之一。
事實上，自12年前它首次出現後，無論是Karl Lagerfeld的離去、又或是經歷過不同潮流洗禮，PEEKABOO手袋受歡迎的程度從未曾減退。
今個季度再度進化，除了推出可以在雨天時使用的「PEEKABOO雨褸」外（DeFender手袋保護套），更首次在香港開設限定PEEKABOO BAR，在這個「酒吧」裏提供個人訂製Mini PEEKABOO服務。
顧客可以自訂手挽、肩帶、皮質、甚至品牌的FF商標都有不同的選擇，務求由自己話事創作出一個只此一家的PEEKABO手袋。
PEEKABOO BAR 開放info
置地廣場旗艦店
日期：即日至6月24日
廣東道旗艦店
日期：6月26日至7月16日
圓方精品店
日期：7月17日至9月9日
產品查詢：FENDI（2524 1339）
記者：何偉雄