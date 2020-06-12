《國歌條例》刊憲即時生效　違者最高囚3年

▲ 《國歌條例》今日刊憲，即時生效。（資料圖片）

《國歌條例》今日（12日）刊憲，即時生效，以阻止故意侮辱國歌的行為。

根據《國歌條例》，不當使用國歌、國歌歌詞或國歌曲譜，違反禁止條文即屬犯罪；任何人如意圖侮辱，而公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、眨損方式奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌，即屬犯罪，一經定罪，最高罰款5萬港元及監禁3年。

另外，教育局將會就國歌納入中小學教育發出指引，學生要學習唱國歌，學校要教育學生國歌的歷史及精神，以及奏唱國歌的禮儀。

林鄭月娥今簽署《國歌法》 明日刊憲後將即時生效

特首林鄭月娥昨日（11日）簽署有關條例，並指《國歌法》的生效，標誌着特區履行憲制責任，亦體現『一國兩制』的精神。

國歌與國旗、國徽一樣，是國家的象徵和標誌。香港特別行政區作為國家不可分離的部分，立法維護國歌的尊嚴，是特區應有之義。

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責任編輯：郭詩詩