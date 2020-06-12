  • 32°C
香港時間 : 2020612日 (五) 12:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

《國歌條例》刊憲即時生效　違者最高囚3年

社會 10:37 2020/06/12

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

《國歌條例》今日刊憲，即時生效。（資料圖片）

《國歌條例》今日（12日）刊憲，即時生效，以阻止故意侮辱國歌的行為。

根據《國歌條例》，不當使用國歌、國歌歌詞或國歌曲譜，違反禁止條文即屬犯罪；任何人如意圖侮辱，而公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、眨損方式奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌，即屬犯罪，一經定罪，最高罰款5萬港元及監禁3年。

另外，教育局將會就國歌納入中小學教育發出指引，學生要學習唱國歌，學校要教育學生國歌的歷史及精神，以及奏唱國歌的禮儀。

林鄭月娥今簽署《國歌法》　明日刊憲後將即時生效

特首林鄭月娥昨日（11日）簽署有關條例，並指《國歌法》的生效，標誌着特區履行憲制責任，亦體現『一國兩制』的精神。

國歌與國旗、國徽一樣，是國家的象徵和標誌。香港特別行政區作為國家不可分離的部分，立法維護國歌的尊嚴，是特區應有之義。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩

最高瀏覽

【淫賤人夫】妻子揭銀行高層丈夫出軌偷拍10人　驚嚇發現自己淪為性愛片女角
13:47 2020/06/11
【淫賤人夫】妻子揭銀行高層丈夫出軌偷拍10人　驚嚇發現自己淪為性愛片女角
【明星買樓】吳業坤由住樂富公屋曾拎綜援　憑努力買518萬樓上車做業主
10:19 2020/06/11
【明星買樓】吳業坤由住樂富公屋曾拎綜援　憑努力買518萬樓上車做業主
【天氣預報】氣象專家引預報風暴6至7成機會近掠本港　天文台料周日及周一天氣轉壞
11:23 2020/06/11
【天氣預報】氣象專家引預報風暴6至7成機會近掠本港　天文台料周日及周一天氣轉壞