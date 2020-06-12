  • 32°C
香港時間 : 2020612日 (週五) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【職場哲學】不少人喜歡用是非當人情　鄭丹瑞：知多一事不如知少一事

休閒 12:34 2020/06/12

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

「阿邊個同邊個係咪一齊咗？」好事之徒問我。「我唔知。」我答。「八樣嘢俾你聽！」圈中朋友興致勃勃走來，準備告訴我一個驚天大秘密。「我無興趣知，千祈唔好話俾我聽！」我淡然地跟他說。「你喺呢個圈浸淫咗咁耐，一定聽過，甚至見過唔少千奇百怪嘅八卦新聞、內幕秘聞，其實你應該出一本書，又或者做YouTuber，淨係講呢啲八卦嘢，都一定好賣得，好多點擊率。」圈外朋友提議我。

「我對眼唔係要嚟睇八卦嘢，我對耳仔亦都唔係要嚟聽秘聞，所以，對於一啲喺你哋眼中十分juicy 嘅嘢，我係完全無興趣。」我坦言。「但係你無理由唔知道自己呢一行嘅八卦嘢。」好事之徒質問我。

我當然知道，只是我寧願選擇冷眼旁觀，選擇失憶，明白知得太多，沒有好結果。我認識不少人喜歡以是非做人情，用八卦料換取友誼，他們的下場，輕則朋友雞飛狗走、眾叛親離，重則惹禍上身。

「又不至於咁嚴重，大家飲杯咖啡、呷啖紅酒，如果唔係講下邊個同邊個偷情，邊個同邊個離婚呢啲八卦嘢，仲有咩話題可以講呢？」圈裏圈外的八卦之徒，為自己的八卦行為解釋。

我同意，所以我才盡量設法缺席這些無謂的聚會，以避嫌疑。我經常自嘲「沒有朋友」，部分原因，正正就是我刻意逃避這班酒肉八卦朋友，切實執行「知多一事不如知少一事」的做人道理。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

撰文 : 鄭丹瑞

鄭丹瑞 職場貼士 職場文化 職場技能

最高瀏覽

【淫賤人夫】妻子揭銀行高層丈夫出軌偷拍10人　驚嚇發現自己淪為性愛片女角
13:47 2020/06/11
【淫賤人夫】妻子揭銀行高層丈夫出軌偷拍10人　驚嚇發現自己淪為性愛片女角
【明星買樓】吳業坤由住樂富公屋曾拎綜援　憑努力買518萬樓上車做業主
10:19 2020/06/11
【明星買樓】吳業坤由住樂富公屋曾拎綜援　憑努力買518萬樓上車做業主
【天氣預報】氣象專家引預報風暴6至7成機會近掠本港　天文台料周日及周一天氣轉壞
11:23 2020/06/11
【天氣預報】氣象專家引預報風暴6至7成機會近掠本港　天文台料周日及周一天氣轉壞