【職場哲學】不少人喜歡用是非當人情　鄭丹瑞：知多一事不如知少一事

「阿邊個同邊個係咪一齊咗？」好事之徒問我。「我唔知。」我答。「八樣嘢俾你聽！」圈中朋友興致勃勃走來，準備告訴我一個驚天大秘密。「我無興趣知，千祈唔好話俾我聽！」我淡然地跟他說。「你喺呢個圈浸淫咗咁耐，一定聽過，甚至見過唔少千奇百怪嘅八卦新聞、內幕秘聞，其實你應該出一本書，又或者做YouTuber，淨係講呢啲八卦嘢，都一定好賣得，好多點擊率。」圈外朋友提議我。

「我對眼唔係要嚟睇八卦嘢，我對耳仔亦都唔係要嚟聽秘聞，所以，對於一啲喺你哋眼中十分juicy 嘅嘢，我係完全無興趣。」我坦言。「但係你無理由唔知道自己呢一行嘅八卦嘢。」好事之徒質問我。

我當然知道，只是我寧願選擇冷眼旁觀，選擇失憶，明白知得太多，沒有好結果。我認識不少人喜歡以是非做人情，用八卦料換取友誼，他們的下場，輕則朋友雞飛狗走、眾叛親離，重則惹禍上身。

「又不至於咁嚴重，大家飲杯咖啡、呷啖紅酒，如果唔係講下邊個同邊個偷情，邊個同邊個離婚呢啲八卦嘢，仲有咩話題可以講呢？」圈裏圈外的八卦之徒，為自己的八卦行為解釋。

我同意，所以我才盡量設法缺席這些無謂的聚會，以避嫌疑。我經常自嘲「沒有朋友」，部分原因，正正就是我刻意逃避這班酒肉八卦朋友，切實執行「知多一事不如知少一事」的做人道理。

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