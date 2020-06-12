【疫情減壓】周末出遊鯉魚門石礦場遺址　廢墟風營造型格婚照場地

▲ 這個周末天朗氣清，不妨到鯉魚門探訪這片「天涯海角」。

疫情下大家無法外遊，周末發掘本地遊就成為新樂趣。由西灣河乘渡輪可直達鯉魚門的三家村，這裏有一片廢棄的石礦場，向海對岸就是筲箕灣一帶的景緻，配以荒草石屋，不少新人也選擇在此拍攝「頹廢風婚照」，勾留幾個鐘回西灣河太安樓醫肚，最是理想。

▲ 鯉魚門的廢棄石礦場，今天已成踏青打卡的隱閉地點。(攝影︰馮柏偉)

近年掀起一片本土懷舊風，不乘港鐵，從西灣河碼頭到鯉魚門最為便捷。營運此渡輪的珊瑚海船務一直以低成本經營，現時航線包括：西灣河至三家村、西灣河至觀塘及三家村至大廟灣/東龍洲，近年船公司更將渡輪「懷舊化」，除了在碼頭有一架人力車讓人打卡外，船更裝置滿香港特色的圖案如霓紅燈、紙皮石、仿九龍皇市的「墨寶」。

走入船內，更發現鐵框上掛著各些舢舨的舊照，以及漁家的用具如笠帽漁網等，儼如流動藝廊。成人單程才$9，乘搭時實在像支持小店。

▲ 珊瑚海船務營運西灣河至三家村的渡輪服務，船身的霓虹招牌也充滿香港色彩。(攝影︰馮柏偉)

燈塔石灘看日落

船程不過約10分鐘就到鯉魚門三家村，船埋岸之際，只見不少新鮮酒家猶如「棚屋」船倚濱而建，相當有趣。其實三家村已有逾150年歷史，最早可能是三家人成村，唯開村歷史現已不可考，而鯉魚門只是三家村鄰旁進入維多利亞港的海道名稱。

▲ 三家村有點似棚屋，具漁家風情，周末來遊逛相當不俗。(攝影︰馮柏偉)

鯉魚門最有名自然是食海鮮，從村口大概走3分鐘，就見各海鮮檔林立，繼續向前就是石灘，在巨岩堆疊中還有燈塔，但留意沙中有不少玻璃碎，穿涼鞋者尤其是小心，但遙望對岸筲箕灣的漁港景緻，不少人愛在這裏觀日落，彩霞與波光映照，配以點點魚船，畫面動人。

▲ 三家村有個燈塔石灘，在此看日落極具情調，對岸就是筲箕灣的樓景。(攝影︰馮柏偉)

觀天后廟 奇石陣

回到鯉魚門海傍道東走，約5分鐘就到了天后廟。它是1753年，由當時盤踞鯉魚門海域的海盜鄭連昌建成。

據考據，清初鄭成功撤退至台灣繼續進行抗清活動，但鄭建卻沒隨鄭成功遷至台灣，反而率領部眾退守至廣東，據守香港東面海域。鄭建死後，其子孫和沿海民眾勾結，漸成雄霸一方的海盜。

▲ 天后廟沿海而建，是當年海盜所建，內裏還有一張天后顯靈照，相當神奇。(攝影︰馮柏偉)

而鯉魚門這海隅之濱，海盜們正好作前哨站，監視往還船隻，以防官兵進攻，今天廟外還保留兩門大炮。廟外還有不少巨石，都有名字留念如「街渡石」、「腳板石」等，當中的「海角潮音石」，據說摸摸就催谷財運！

▲ 廟前的「海角潮音石」，據說摸摸就催谷財運，也有不少龍友在此拍照。(攝影︰馮柏偉)

雖然村民在家中各有拜祭祖先，但鯉魚門村內其實沒有祠堂，天后宮就成為眾人祠堂，以庇佑漁民出海平安。

荒廢石礦場 臨海踏青位

循天后廟直行，幾分鐘後就看到個「石礦場」的指示牌，從這個窄巷入口行，走過矮坡後，豁然開通就是一片綠茵而荒涼的海角之地，旁邊節石嶙峋，正是舊石礦場的遺跡。記者走訪當天，前後腳有兩對新人來拍婚紗照，可見此地別具情味。

▲ 循天后廟行約幾分鐘見到一條窄巷，看到此指示牌就可通往石礦場。(攝影︰馮柏偉)

▲ 記者逗留石礦場期間，已有兩對新人前後腳在此拍婚紗照。(攝影︰馮柏偉)

這石礦場原來也有段故︰百多年前，不少廣東人流落此地，他們以「打石」為生，將石材從礦場採出後，會請廣東的石工精打細琢，石材便可利用船隻遠銷廣州、台山、順德各地，用以興建祠堂或作門柱石，部份更遠銷至荷蘭等歐洲國家。

▲ 不少人在礦場草地打卡遊逛。(攝影︰馮柏偉)

1934年英軍聘用大量勞工在村內及魔鬼山建造軍事設施，帶動當地發展。惟1967年香港政府不再為石廠續牌，採石業遂走向末路。取而代之的，是海鮮食肆的發，岸邊停泊著多艘海鮮艇，也是遊客的觀光點。

▲ 舊石礦場的面向鯉魚門海峽，礦場的遺蹟猶在。(攝影︰馮柏偉)

此大草坪面向由筲箕灣至杏花邨一帶的景緻，海風徐來倍覺寫意。這些有不少打卡位，如荒廢的石屋，或石灘下節凸而出的巨石，或芒草後的夕照等，等待遊人慢慢發掘。

交通︰港鐵西灣河站A出口，步行約10-15分鐘可到達鯉景灣一帶。 由西灣河碼頭搭船前往鯉魚門三家村碼頭，航程約15分鐘。另外，亦可直接在港鐵油塘站A2出口，轉乘24號綠色小巴至三家村渡輪碼頭。

開放時間︰西灣河碼頭6am至10pm，由西灣河出發至三家村，早上9時起逢15、45分兩節時間出發，至晚上10時45分，單程9港元。

查詢︰西灣河碼頭 2513 1103