熱帶低氣壓周末移近廣東沿岸　天文台：預料今日稍後有需要發出熱帶氣旋警告信號

▲ 天文台指今日（12日）日間天氣酷熱。

天文台指今日（12日）發出酷熱天氣警告，日間天氣酷熱，吹輕微至和緩偏南風。本港多個地區錄得高溫，其中大尾督錄得34.6度、上水33.7度、黃竹坑亦錄得33度。天文台預計今日最高氣溫將達34度，呼籲市民應預防中暑，要避免長時間在戶外活動。

天文台指位於菲律賓附近的熱帶低氣壓昨晚（11日）橫過呂宋及進入南海，該股熱帶低氣壓現時集結於香港之東南約900公里中心附近，最高持續風速為每小時55公里。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強並在未來一兩日靠近廣東西部沿岸。本港星期六（13日）天氣酷熱，但亦有幾陣驟雨及雷暴，稍後風勢增強。預計星期日（14日）風勢頗大及有狂風驟雨，預料今日稍後（12日）有需要發出熱帶氣旋警告信號，市民請留意週末期間戶外活動可能受天氣影響。

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天文台表示高空反氣旋會在今明兩日為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋會繼續增強，但其強度及隨後的路徑仍存在變數。預料該熱帶氣旋會在星期五晚上進入南海北部，並在週末期間移近廣東沿岸。星期日該區天氣轉壞，風勢頗大及有狂風驟雨，下星期一及星期二仍有驟雨。

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責任編輯：郭家穎