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【酒店住宿】親子放暑假玩轉黃金海岸　夏日住宿1,080元起消暑天倫樂【內附連結】

休閒 11:11 2020/06/12

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

香港黃金海岸酒店於7月17日至8月31日推「童」遊夏日住宿計劃，放暑假住酒店，當然要玩泳池啦！(酒店提供)

香港黃金海岸酒店為迎接暑假快臨，於7月17日至8月31日推出「童」遊夏日住宿計劃，房價由$1,080起，連續入住兩晚更可享更多精彩禮遇。

除了舒適的住宿及早餐外，房間內更有迷你酒吧供免費享用。 另特設戶外親子尋寶遊戲，並及以優惠價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車，一面享受青翠園林美景，一面享受親子樂趣，共享天倫之樂；當然少不了到酒店的戶外游泳池暢泳一番。

還有小火車坐，小朋友勁開心。(酒店提供)

連續入住兩晚更享免費升級至豪華海景客房連露台、Mövenpick雪糕杯以及小朋友至愛的創意工作坊。

住宿日期：2020年7月17日至8月31日

優惠包括：

‧ 入住豪華海景客房一晚
‧ 2位成人及1位小童早餐
‧ 免費享用房內迷你酒吧 (每次入住計算)
‧ 戶外充氣水上遊戲三項
‧ 尋寶遊戲乙節
‧ 半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車
‧ 免費使用游泳池及健身中心
‧ 免費無線上網
‧ 免費享用由酒店往返尖沙咀穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得)

連住2晚，可升級至海景露台房。(酒店提供)

備註：額外小童附加價錢 (每位3-11歲小童) 

周一至四    淨價$300、周五至日    淨價$400 

查詢：2452 8833

記者：趙景隆

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