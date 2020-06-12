英國發表香港半年報告 特區政府：報告不實偏頗堅決反對
英國外交部昨日（11日）發表香港半年報告，指香港經歷了回歸後最大的動盪，解決方法要來自香港而非中國內地，並要求北京重新考慮「港區國安法」。港府今日（12日）回應指，報告內關於國家安全立法和香港高度自治情況的不實及偏頗評論，堅決反對，並深表遺憾。
由英國外交及聯邦事務部發表的「香港半年報告」（報告），涵蓋去年7月1日至12月31日的香港事件，包括7.1衝擊立法會、7.21元朗事件、8.31太子站事件等，指英方深切關注「港區國安法」引起有政治檢控的可能，破壞現行保障香港人權、自由的承諾，違反《中英聯合聲明》，要求北京重新考慮是否立法。
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特區政府今日（12日）回應指，報告指中央政府直接為香港特區制定維護國家安全的法律與《基本法》第二十三條不符，這絕對是錯誤及完全沒有事實根據。按《基本法》第二十三條，香港特區獲授權訂立國家安全法，但不影響中央在國家層面為維護國家安全立法的權力。國家安全屬於中央事權，並不在香港特區的自治範圍之內。
發言人又指，國家安全法有利於保障香港巿民的合法權益和自由，令香港恢復穩定，維護香港長遠的安定繁榮，長治久安。任何聲稱該法會損害港人的自由，削弱『一國兩制』，均屬危言聳聽、無中生有。
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特區政府批評，報告內關於國家安全立法和香港高度自治情況是不實及偏頗，堅決反對，並深表遺憾，又重申，外國政府、議會及政客不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。
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責任編輯：陳子謙