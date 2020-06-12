英國發表香港半年報告　特區政府：報告不實偏頗堅決反對

▲ 港府指，英方有關香港的半年報告內關於國家安全立法和香港高度自治情況的不實及偏頗評論，堅決反對。（資料圖片）

英國外交部昨日（11日）發表香港半年報告，指香港經歷了回歸後最大的動盪，解決方法要來自香港而非中國內地，並要求北京重新考慮「港區國安法」。港府今日（12日）回應指，報告內關於國家安全立法和香港高度自治情況的不實及偏頗評論，堅決反對，並深表遺憾。

由英國外交及聯邦事務部發表的「香港半年報告」（報告），涵蓋去年7月1日至12月31日的香港事件，包括7.1衝擊立法會、7.21元朗事件、8.31太子站事件等，指英方深切關注「港區國安法」引起有政治檢控的可能，破壞現行保障香港人權、自由的承諾，違反《中英聯合聲明》，要求北京重新考慮是否立法。

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特區政府今日（12日）回應指，報告指中央政府直接為香港特區制定維護國家安全的法律與《基本法》第二十三條不符，這絕對是錯誤及完全沒有事實根據。按《基本法》第二十三條，香港特區獲授權訂立國家安全法，但不影響中央在國家層面為維護國家安全立法的權力。國家安全屬於中央事權，並不在香港特區的自治範圍之內。

發言人又指，國家安全法有利於保障香港巿民的合法權益和自由，令香港恢復穩定，維護香港長遠的安定繁榮，長治久安。任何聲稱該法會損害港人的自由，削弱『一國兩制』，均屬危言聳聽、無中生有。

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特區政府批評，報告內關於國家安全立法和香港高度自治情況是不實及偏頗，堅決反對，並深表遺憾，又重申，外國政府、議會及政客不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

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責任編輯：陳子謙