【新店速報】龍貓主題精品店進駐德福廣場 父親節開業獨家限售300件貓巴士首飾盒 休閒 11:37 2020/06/12 分享： 熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 ▲ 以日本動畫大師宮崎駿為主題的龍貓主題精品店Donguri Republic，即將登陸九龍灣，貓巴士小帽子系列及飾物盒是限定精品。（店舖提供） 以日本動畫大師宮崎駿為主題的龍貓主題精品店Donguri Republic橡子共和國將於6月21日登陸九龍灣德福廣場，為慶祝新店開幕，更會推出獨家限定貓巴士首飾盒，特別印上九龍灣站，限量300件，另外亦會優先發售多款新產品，購物滿指定金額仲有免費贈品，包括橡子共和國扣針、文件夾及環保袋等，粉絲記得不要錯過了！ ▲ 千與千尋無臉男浴室系列。（店舖提供） ▲ 經典復古風系列玻璃杯系。（店舖提供） 地址：九龍灣偉業街33號德福廣場2期408樓舖 記者：陳絲韻 相關文章 【Netflix動畫】90後集體回憶《百變小櫻》70集上架 超人氣日本動畫《NANA》月底播出 12:02 2020/06/11 【Netflix動畫】90後集體回憶《百變小櫻》70集上架 超人氣日本動畫《NANA》月底播出 【疫情減壓】慶祝花生漫畫70周年 K11限定Snoopy展覽兼售特別版精品 11:42 2020/05/27 【疫情減壓】慶祝花生漫畫70周年 K11限定Snoopy展覽兼售特別版精品 【日本親子遊】名古屋吉卜力樂園2022年開幕 宮崎駿《龍貓》經典場景重現 16:01 2019/06/06 【日本親子遊】名古屋吉卜力樂園2022年開幕 宮崎駿《龍貓》經典場景重現 親子活動 卡通動漫 宮崎駿 德福廣場 Telford Plaza 產品 九龍灣 龍貓