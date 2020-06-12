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【新店速報】龍貓主題精品店進駐德福廣場　父親節開業獨家限售300件貓巴士首飾盒

休閒 11:37 2020/06/12

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

以日本動畫大師宮崎駿為主題的龍貓主題精品店Donguri Republic，即將登陸九龍灣，貓巴士小帽子系列及飾物盒是限定精品。（店舖提供）

以日本動畫大師宮崎駿為主題的龍貓主題精品店Donguri Republic橡子共和國將於6月21日登陸九龍灣德福廣場，為慶祝新店開幕，更會推出獨家限定貓巴士首飾盒，特別印上九龍灣站，限量300件，另外亦會優先發售多款新產品，購物滿指定金額仲有免費贈品，包括橡子共和國扣針、文件夾及環保袋等，粉絲記得不要錯過了！ 

千與千尋無臉男浴室系列。（店舖提供）

經典復古風系列玻璃杯系。（店舖提供）

地址：九龍灣偉業街33號德福廣場2期408樓舖

記者：陳絲韻

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