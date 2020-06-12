【新店速報】龍貓主題精品店進駐德福廣場 父親節開業獨家限售300件貓巴士首飾盒

休閒

▲ 以日本動畫大師宮崎駿為主題的龍貓主題精品店Donguri Republic，即將登陸九龍灣，貓巴士小帽子系列及飾物盒是限定精品。（店舖提供）