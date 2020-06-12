【那些我愛過的人】馬貫東演智商160自閉症醫生　天才愛因斯坦也是亞氏保加症患者【有片】

▲ 《那些我愛過的人》中，馬貫東演高智商但有亞氏保加症的醫生。

《愛‧回家之開心速遞》演「博士」的馬貫東，在TVB新劇《那些我愛過的人》演患有亞氏保加症的醫生古希晨，神情動作揣摩細膩，演技獲網民大讚。馬貫東於劇中的各種小動作與執著的性格，引起觀眾對亞氏保加症的注意好奇。

《那些我愛過的人》在昨晚（6月11日）播至第4集，古希晨在不同場景中已不斷表現出亞氏保加症患者的症狀，比如對自己執著的事情異常沉迷、堅持將用過的物件放回原位，以及不擅與人溝通等。

在昨晚的《那些我愛過的人》劇情，古希晨重複被同一女病人騙取醫生紙。於是方書文（連詩雅飾）因此發現他患亞氏保加症，並指：「你興趣單一，不喜歡社交活動，不理解他人的情緒和想法，不會分析他人的面部表情，不喜歡去人多吵鬧和陌生的地方。」

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▲ 馬貫東於劇中的各種小動作引起觀眾對亞氏保加症的好奇。（《那些我愛過的人》截圖）

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亞氏保加症名人

亞氏保加症，又稱自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder, ASD），亦如「聰明版」自閉症。但亞氏保加症與一般自閉症不同，患者的智力正常，甚至偏高，有良好的語言能力，但他們卻有社交困難、溝通困難，和固執或狹隘興趣的問題。

古今中外，其實都有許多天才名人有亞氏保加症的病症，著名人士包括科學家愛因斯坦、音樂家貝多芬及莫札特等。

▲ 科學家愛因斯坦。（網上圖片）

愛因斯坦小時候不喜歡與人相處，在7歲前他更會執著地重複某些句子，經分析後認為他有亞氏保加症。

而較近代的名人中，比爾蓋茲（Bill Gates）亦懷疑有亞氏保加症。當他聽到反對意見時會突然震怒、坐在椅子上會來回搖晃身體、避免與人的視線接觸，及不喜歡社交活動。有次，他和前韓國總統朴槿惠握手時，因另一隻手插在口袋，而被大作文章。

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▲ Facebook創辦人馬朱克伯格（Mark Zuckerberg）。（網上圖片）

此外，Facebook創辦人馬朱克伯格（Mark Zuckerberg）也被指有亞氏保加症。前Facebook工程部主管黃易山曾提到朱克伯格「在聽別人說話的時候不太會給予回應。」

而且，在電影《社群網戰》中，朱克伯格曾被寫成一個不擅與人相處的大學生，令人認為他有亞氏保加症的症狀。

雖然患有亞氏保加症，但都不阻患者闖出一片天。

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