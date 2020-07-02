【適可宜止】愛飲維他命C飲品+水溶片　台灣藝人長出108顆腎結石

▲ 台灣藝人于美人因愛飲維他命C飲品及水溶片，導致腎結石。

不少人都愛進食含維他命C產品，望能提升抵抗力甚至美白，但其實攝取過量維他命C會適得其反，例如長出腎結石。有台灣藝人就因為愛飲維他命C飲品及水溶片，因而長了108顆腎結石需開刀治療。

台灣藝人于美人指，自己以前很愛飲維他命C飲品，例如在水中加入維他命C水溶片。結果，腎臟長出了108顆結石，結石屬於草酸鈣結石，相信是長期攝取了高劑量維他命C所致。

于美人又指，如果見到排尿後有腎石掉出，一定要撈起給醫生化驗，不要覺得噁心丟掉，因為這很重要，要透過化驗知道自己的結石成份及類型。

▲ 左邊是于美人體內的108顆腎結石。(圖片來源：于美人Facebook)

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾指，雖然維他命C屬水溶性，不會積聚體內，但過量攝取會在胃腸道產生滲透作用，引起腹瀉、噁心、腹部痙攣等不適，亦可能引致腎結石。

資深營養師黃麗寶亦曾接受TOPick訪問時指，市面上一般維他命C水溶片含約1000毫克維他命C，如日服用高劑量維他命C（>2000毫克） 便可能導致肚痾、噁心、胃抽筋。

她指出，維他命C每天建議攝取量如下：

成年女士75亳克

成年男士90毫克

吸煙人士需額外多35毫克

如想滿足一天所需維他命C又不過量，可以參考營養師建議進食的水果：1個奇異果滿足1天所需維他命C 營養師：有助美白淡斑抗衰老

生活習慣不佳也可導致長腎石：【解構都市病】愛飲酒食肉少飲水 打工仔腎積水長1258粒結石【附醫生解說】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣