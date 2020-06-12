【坎坷媽媽】丈夫出軌欠債離家出走　兩孩單親媽靠6200元月薪養家還債

▲ 兩孩單親媽靠6200蚊養家，還要幫出軌丈夫還債。

打工仔每到出糧日都特別興奮，然而有單親媽媽卻是無限憂愁。有台灣兩孩單親媽每月收入僅得2.4萬新台幣（約6200港元），為了養家及為前夫還債，每逢出糧日就把薪金全部繳光，直言心好累。

有台灣單親媽在facebook群組「爆怨公社」分享心聲，她表示自己帶著兩名孩子，每月辛勤工作換取2.4萬新台幣薪金，然而人工一到手，很快就要繳交房租、管理費、孩子補習費，還得替前夫還債。原來，前夫出軌與小三跑掉，而且還欠下一筆記在她名下的債。

娘家不願幫忙

至於為何生活入不敷支還要讓孩子上補習班，單親媽解釋，孩子下課時她還沒有下班，只能送到補習班託管。

有人建議她申請中低收入戶資助，然而她苦嘆，相關資助需要看三代財產，估計因娘家有資產而不符合資格，但她慨嘆，

不是每個娘家都願意幫忙……這是現實社會呀……

帖文出後，不少網民紛紛向單親媽加油，「我懂這個苦，媽媽要撐住」、「希望你和孩子過得越來越好」。

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責任編輯：王明芳