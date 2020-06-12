【錯用偏方】1歲半BB手放保溫杯熱水燙傷　嫲嫲用偏方搽豉油急救變「醃肉」

▲ 內地一名1歲半BB手放在保溫杯內被熱水燙傷，嫲嫲情急用豉油急救。

家居意外經常導致小朋友受傷，家長若處理不當，隨時會危及孩子的性命。日前，內地一名一歲半男嬰不慎將手伸入裝有100度滾水的保溫杯內，燙傷手部，但其嫲嫲情急之下竟選用偏方，將豉油塗在小朋友的傷口上「急救」，以為能夠紓緩傷勢，惟導致男嬰錯過治療的黃金時間，險變殘疾。

綜合內地媒體報道，遼寧撫順一名17個月大大男嬰樂樂（化名）平時交由嫲嫲照顧。日前，嫲嫲到廚房時，樂樂踩著睡房的凳子去拿窗台上的保溫杯，結果不慎將手卡在100度滾水的杯中，過了一段時間後他才將手拿出，直到他大聲喊了一聲「唉呀」，嫲嫲才發現他被燙傷，手腕和手背被燙白，手臂的皮全都掉了。

情急下用豉油急救

在情急之下，嫲嫲用豉油塗抹在樂樂的傷口上，希望紓緩燙傷，再通知樂樂的父母。後來，樂樂被帶到醫院治療，醫生建議可在當地醫院等待做手術，或帶同孩子到瀋陽治療。父母們選擇在當地等待做手術，但過一會兒後，媽媽發現樂了的手特別冷，「血不流通」，便帶同兒子到瀋陽求醫，當時已是意外發生後30小時，錯過黃金治療的時間。樂樂母親心痛地說，

他看自己的左手和看看自己的右手，一對比他就會哭，平時都不會哭，他也許可能都沒有知覺了。

內地醫生：豉油會造成更深的損傷

樂樂的主診醫生指出，樂樂是三級燒傷，前臂到手指腫脹得嚴重，若不及時治療恐會有截肢的風險，經做手術後，樂樂的手總算保住，

小孩的皮膚都比較薄嫩，一旦燙傷之後一般都會損傷皮膚的全層。豉油是用來醃肉的，用它會造成更深的損傷，而且對創面的判斷也會產生一個誤導，會探測不到燙傷有多深，因為上了色的。

媽媽聽見醫生的話後表示後悔，

我們犯了兩個錯誤，一是不能用醬油塗抹，二是猶豫耽誤了時間，導致孩子的傷勢嚴重，差點肢體壞死。

TOPick早前訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。

輕微燒傷急救法

先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺

再抹乾傷口

後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口

避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療：

第三程度燒傷

燒傷部份在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官

肢體或軀幹環形的燒傷

傷者是年幼之人士

任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷

10%或以上的皮膚面積被燒傷

香港紅十字會醫護服務管理委員會主席蕭粵中醫生勸阻大家跟從坊間錯誤的急救法，因這些方法或會惡化傷處，

使用豉油或牙膏塗抹傷處是錯誤的，因為它們未必乾淨，會增加傷口感染的機會。

處理燒傷5個「不要」：

不要刺穿水泡

不要撕去黏連的衣物

不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等

不要冰敷傷處

不要將傷病者過度降溫

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責任編輯：王俊賢