【天涯俠醫】揭開林峯唐寧造型背後秘密　爆張家輝在肯雅凌晨唱求雨歌

▲ TVB經典劇《天涯俠醫》於每晚凌晨時分重播。

TVB在2004年首播的經典劇《天涯俠醫》現正在深夜重播，劇集聚集昔日新人、今日的當家小生花旦如馬國明、黃宗澤、李施嬅等參演。當中演張家輝、梁詠琪、郭羨妮、林峯、唐寧、連凱等，更為《天涯俠醫》遠赴肯雅拍攝。

當年，張家輝等接受訪問，更曾訪分享拍攝《天涯俠醫》的背後點滴，令劇迷可更深入了解此劇。

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▲ 《天涯俠醫》遠赴肯雅取景拍攝。（東星圖片）

《天涯俠醫》為張家輝告別TVB作，他分享在肯雅拍攝時的驚喜經歷，「有次收工回程時，在途中遇上10隻獅子，整個族群。那時候看見的任何動物都會避我們的車，只有獅子不會避。」

飾演草龍醫生的張家輝表示背誦醫學專有名詞是甚有難度，「那些都是婦科專用醫學名詞，真的要預早數天前背好，很困難。」

他又被爆於肯雅時曾唱求雨歌：「唱求雨歌是希望翌日早上下大雨便不用上班，當時收凌晨四時，然後早上六時便再開工，不想開工。這首求雨歌並非由我所作的，是以前做童軍時學的，『Cumalali Cumalali vista Oh nona da vista Desi-mini desi-mini oh-la-oh Sala-mini Bib bi li di dum boom boom di dum Shi~』」

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▲ 郭羨妮飾演護士康喬。（東星圖片）

肯雅拍《天涯俠醫》遇大批飛蟲

女主角郭羨妮回顧在肯雅拍攝時的情況：「試過有很大的大象阻擋我們車隊的去路。」她與張家輝和連凱有感情線：「連凱第一次拍TVB劇，合作起來很新鮮，而且他的廣東話不準確，很有趣，起初會不知道他在說甚麼。」

連凱憶述在肯雅拍攝的情境：「所有山區的飛蟲全都飛過來，起碼有數萬隻，多到我們無法開工。」

▲ 《天涯俠醫》演員以醫生造型示人。（東星圖片）

林峯戴眼鏡增成熟感

林峯特意帶相機赴肯雅去拍劇，「本來想拍下那些草原、動物、耶穌光等美景，不過最終沒法拍下，需要使用專用相機才可拍到。」

當年僅有24歲的他，需要飾演一名29歲的醫生齊百恆：「為了塑造醫生的造型，那時的我已經不像以前般黑黝，然後再戴上眼鏡以增添成熟穩重的感覺。」

▲ 唐寧飾演護士夏曉晴。（東星圖片）

一臉童顏的唐寧於劇中擔當護士夏曉晴一角，並透露以新形象示人，「將留了多年的長髮剪掉，因為這次的角色比較爽朗，希望用造型幫助突出角色的性格。」

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