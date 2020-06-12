【馬死落地行】運動健將疫境求生轉行揸的士　《體壇打不死》為業界發聲揭體育界辛酸

▲ 疫情下，不少香港運動員及教練這半年來都是零收入。有線體育台近期兩個節目《體壇打不死》和《高山低谷》，正是探討體壇人士如何面對這個前所未有的困境。

全球體育賽事停擺、東京奧運延期，疫情下，不少香港運動員及教練這半年來都是零收入。有線體育台近期兩個節目《體壇打不死》和《高山低谷》，正是探討體壇人士如何面對這個前所未有的困境。體育節目主持人，又如何面對工作低谷？劉健基和張志豪這兩位資深體育節目主持有話說。

世界各國為抗疫而實施限聚令、禁足令等措施，過去幾個月，所有大型體育賽事，包括東京奧運、歐聯、澳網、NBA、香港七人欖球賽等全面叫停，對從事相關體育行業的人士有莫大影響。

▲ 在6月14日播映的一集《體壇打不死》，香港兩位長跑手兼教練紀嘉文（中）及陳嘉俊（左）齊齊講疫情對跑界有多大影響。（有線電視提供）

體育台沒有新賽事可播，當然要諗諗炮製新節目了。劉健基說：「《體壇打不死》和《高山低谷》都是我們負責策劃、製作以至主持，構思是請來一些成功體壇人士，分享如何面對疫境及人生順逆。」《高山低谷》聚焦在成功運動員身上的起跌經歷；《體壇打不死》則是給業界代表發聲，如談談政府給註冊教練發放一筆過7,500元補貼，到底有多大意義。

劉健基補充：「因為限聚令多次延長，運動場地關封，對教練、運動員及整個行業的影響，也會探討。」

▲ 前流浪足球隊中場球員宗啟明（中）和有多份籃球教職的宗啟達（右），兩父子接受《高山低谷》節目訪問。（有線電視提供）

長跑教練轉行揸的士

張志豪更說，看到有很多靠當教練為業的前運動員，已當機立斷轉行了。「如前甲一籃球員宗銘達，本身有講波及教波，因為學界比賽停了，收入大受影響，幸好有朋友幫忙，請他任職貨車司機送生果。」

張志豪又舉36歲的香港三項長跑紀錄保持者紀嘉文作例子。「原來他這幾個月做了的士司機，他還說enjoy和乘客傾偈。疫情令他反思教練工作能否做到60歲，所以已有轉行打算。」

劉健基就說疫情暴露了在香港當運動教練，生計缺乏保障的問題，而如何尋求出路值得反思。

對此，張志豪有其切身體驗。作為前香港甲一籃球代表，加入有線電視前，曾效力無綫電視、亞視，一直有當教練的他近年也有為3間中學及2個政府部門的籃球隊執教。他坦言︰「其實由社會運動開始，收入已受影響。這半年以來，教練工作是零收入。」

入行26年的劉健基則說，除了初期在TVB屬打長工的職員外，之後二十年他都是自由身形式和有線電視合作。而他過去大部分時候都是在包騷制下工作，意即愈多講波機會收入愈多，但在這幾個月的疫情下，因為直播波全停，只得舊賽事重新包裝，所以單計講波收入亦大跌8成。

▲ 劉健基作為資深足球評述員及體育節目主持，曾參與許多國際足球賽事評述。（被訪者提供）

多元化發展覓出路

劉健基見證過行業最風光的年代，如四大歐洲足球聯賽曾集中在有線直播。過去他也多數「爆騷」，只是近幾年市況不同，公司沒有再包騷，收入不穩定，所以他和相識多年的張志豪早就合作搞創作室，為客戶拍片、搞宣傳活動等。兩位基督徒利用自己在業內的人脈和經驗，自製「方舟」在亂世中求生覓出路。

劉健基總結︰「其實疫情令我們損失了一些原已落實的足球及拳賽活動生意，但與其抱怨，我們會選擇樂觀面對。」張志豪就指出，縱使市況淡靜，二人仍然主動地密集見客尋找機會，總之就是不坐以待斃。

疫情也令劉健基有所反思：「人好渺小，連自己壽數，哪怕一分鐘都不能掌握，只有不斷努力、嘗試、拼搏，以積極心態面對疫情！我相信天道酬勤，正面態度才最重要。」

隨着不同的國際體育賽事陸續重開，二人相信會見到曙光，低谷總會跨過。

▲ 劉健基（右）和張志豪是讀大專時已相識的好友，早年一起效力TVB，現在除了同是有線電視體育節目主持，也一起經營體育推廣及製作公司。（湯炳強攝）

劉健基︰做體育主持不可以肥

「這幾個月我肥了10幾磅了。」劉健基慨歎。

「其實我以往一星期恆常做3次運動：打拳7年，通常1星期會打1個半鐘至3個鐘；我也一定會踢波，風雨不改；第三，就是跑步做gym。過去20年都保持每星期跑步和踢波的習慣。」

▲ 劉健基說努力做多項運動，是為了令自己有足夠體能，繼續享受踢波樂趣。（被訪者提供）

勤做運動，劉健基笑說，源於入行第一天就有前輩給他提點：「做體育主持是不可以肥的，因為要有說服力，給人專業的感覺。」

劉健基狂做運動另一大原因是為了踢波。「因為我覺得踢波好玩，所以要keep住體能！」他笑言年齡上快要「入五」，氣力上難與年輕一輩相比，所以近年都不參加比賽，但就十分享受足球帶來的樂趣。

劉健基坦言，作為足球評述員要緊貼球壇動態，所以就算不用「講波」都一定要「睇波」。「但也因為深宵睇波唔食嘢會好眼瞓，所以都會經常吃零食。」這也是他努力做運動的原因吧。

他說未能出外踢波的日子，惟有在家看電視時努力做掌上壓、sit-up等。「我個女6歲，她經常見我做運動，便會有樣學樣跟着做。」這位好動爸爸，最欣喜莫過於此。

▲ 張志豪是前香港甲一籃球代表，也有為中學及政府部門任教籃球隊。（被訪者提供）

張志豪︰偷時間去跑步踩單車

張志豪之前足足有17年的香港甲一籃球聯賽經驗，他說相對於當運動員的日子，當體育節目主持後，確是運動量大減。

中二開始打籃球的他自言有段長時間，人生彷彿只有籃球。「返學打波，放學就去教波，之後再去練波，跟着回家後還睇NBA賽事，十分瘋狂。」當他的籃球狂熱減褪後，他就曾試轉玩鐵人運動，專攻單車和跑步。

近年，他說工作量多了，再加上結婚生女，甚少空餘時間。「我現在最開心是女兒睡着後，便駕車出去踩單車的地方，個多小時不停地踩。有時趁工作上有時間空檔，也會去踩單車或跑步，令自己更有能量工作，所以我架車一定會有架單車。」

《體壇打不死》

播映日期/時間︰逢星期日10:30pm至11pm

《高山低谷》

播映日期/時間︰逢星期一11pm至11:30pm

播映頻道︰有線體育台（高清601/標清661）

場地︰The AIR（The ONE）

記者：胡慧雯