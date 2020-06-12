專業發展委員會認為教局負責教師在職培訓更一致　葉建源憂成思想控制

▲ 教師及校長專業發展委員會成員陳美娟。（經濟日報資料圖片）

教育局昨向全港學校發通告，要求新入職及現職教師下學年起，須完成30小時教師操守培訓，當中涉「教師專業角色、價值觀及操守」和「本地、國家及國際教育議題」的專業發展活動。教育界議員葉建源指教師培訓課程由當局提供，憂是思想控制。教師及校長專業發展委員會成員陳美娟則認為由當局負責傳遞的訊息會一致。

教師及校長專業發展委員會成員陳美娟接受電台訪問時表示，早於幾年前已展開討論，指教師於學生學習上角色好重要，近期教育局亦提醒學校有關性罪行及懲治輔導時有無偏私，隨社會及家庭轉為複雜，老師如何處理學生德育問題，因此操守問題相當重要，亦要提升專業性及形象。

她直言，無特別討論課程需否一定由教育局提供，但認為由局方負責有好處，傳遞的訊息會一致。

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立法會教育界議員葉建源於港台節目《千禧年代》認同，教師必須接受在職培訓，惟以往可自行選擇課程，新要求將有關教師專業、國家與國際發展等培訓課程由教育局提供，令教師擔心教育局是想將局方的想法向教師灌輸，對教師進行思想控制。

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他質疑，教育局改變在教師培訓上主要負責統籌的角色，由以往培訓課程大部分交由院校負責，變成要教育局出手包辦核心課程，認為今次做法並不適合。

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責任編輯：陳正怡