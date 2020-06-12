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【海洋奇觀】逾6萬隻瀕危綠海龜登島產卵　航拍澳洲大堡礁綠海龜生育壯觀奇景【有片】

休閒 13:09 2020/06/12

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澳洲大堡礁近日拍得逾6萬隻綠海龜游過，到雷恩島登島產卵，密密麻麻的海洋甚為壯觀。

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）是全球最大的熱帶珊瑚礁群，生物多樣性豐富，其中雷恩島（Raine Island）更是全球最大綠海龜築巢點，早前大堡礁基金會（Great Barrier Reef Foundation）便捕獲了史上最大型的綠海龜聚會。

密密麻麻的綠海龜非常壯觀。（相片：大堡礁基金會影片截圖）

基金會研究人員近日透過無人機，追蹤了約6.4萬隻綠海龜遊過大堡礁到雷恩島登島築巢產卵的壯觀奇景，並將44秒航拍影片上傳到Facebook，短短3天便已有逾42萬觀看次數。

綠海龜常見於熱帶、亞熱帶海域，牠們有一種天性，會不惜千里迢迢回到出生的地方產卵。因過度捕獵海龜蛋、成年海龜被蝦拖網和漁船的離岸延繩意外殺死及環境污染等因素，綠海龜已在《世界自然保護聯盟》被列入「瀕危」物種類別。

綠海龜的存活率只有千份之一。（相片：澳洲旅遊局圖片）

根據科學家估計，1,000隻小海龜中，需要10至15年時間成長，只有一隻可活至成年，存活率只有千份之一。現時全球已餘下20萬頭產卵母龜。位於開恩茲（Cairns）西北620公里的偏遠植被珊瑚礁、作為全球最大綠海龜築巢點的雷恩島，每年多達6萬隻雌性綠海龜遷徙數千公里在這裡產卵。

雷恩島上孵化的綠海龜BB。（相片：大堡礁基金會影片截圖）

這個航拍行動是Raine Island Recovery project（恢復雷恩島）的一部份，計劃旨在透過科技保育綠海龜築巢點。以往團隊會在綠海龜身上以無毒油漆塗上一條白線，再坐小船出海點算，不過油漆容易被海水油走，以致點算困難。

現時改用航拍機計算綠海龜數量，比以往人手點算更有效，因而點算出6.4萬隻綠海龜的驚人數量。不過團隊體發現，因該島地勢不佳，產卵狀況未如理想。

使用航拍機點算出6.4萬隻的驚人數字。（相片：大堡礁基金會影片截圖）

幾點關於綠海龜的有趣事實：

1.海龜會哭，但不是因為難過，而是腺體可以幫助排空多餘的鹽分，使牠們看起來像在哭。

2.海龜的壽命大約為100年，這也大約是雌龜築巢時產卵的數量。

3.海龜BB的性別取決於巢的溫度。溫度越高，雌性越多，而溫度越低，雄性越多。

記者：陸明敏

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