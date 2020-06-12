【黑暗經歷】因爸爸想要兒子萌變性念頭　哈利波特作者羅琳剖白曾遭家暴性侵

▲ 《哈利波特》作者羅琳（J.K. Rowling）日前發長文剖白曾遭家暴及性侵。

早前《哈利波特》作者羅琳（J.K. Rowling）發表涉歧視跨性別人士的言論，引起各界抨擊。羅琳近日發長文剖白曾遭家暴及性侵，透露因爸爸想要兒子一度萌生變性念頭，並沒有歧視跨性別人士的想法，欲為她早前的言論平反。

羅琳在6月7日在Twitter轉發了一篇以「People who menstruate 」（有月經的人）為題的文章，她以嘲諷的口吻表示︰

我肯定有詞語專為這些人（跨性別人士）而設，有沒有人幫我想一想？Wumben？Wimpund？還是Woomud？

言論涉歧視跨性別人士

她不以「Woman」稱呼變性人，引發牽然大波，網民紛紛留下大量反性別歧視的留言。事後她就言論表示願意道歉，但未能平息網民的怒火，連扮演哈利波特的丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）亦回應事件，認為「變性的女人也是女人」，呼籲不要歧視跨性別人士。

羅琳於6月10日在官網發表約3600字的長文，解釋早前發言的想法，亦首次公開透露她曾遇到家暴及性侵等黑暗經歷。她在開首寫道︰

這是一篇不容易寫的文章，但我知道現在是時候回應，為自己解釋。

她指自己近年研究跨性別議題，也結識了不少跨性別人士，閱讀相關書籍，並在網上關注跨性別話題。她自揭爸爸曾公開坦承想要一個兒子，因此她有過變性的想法，更坦言︰

如果我遲30年出世，我可能會變性。

回憶家暴性侵感痛苦

其後她感性剖白，她被公眾認識已有20多年了，但從未公開談論過她曾遭家暴和性侵，

不是因為我為那些事發生在我身上而感到羞恥，而是它們令我的回憶很痛苦。

她一直沒有公開這些經歷也為了保護女兒，不過她不久前問女兒，如果她把這些人生中的真實事件公開，她會有何感受，女兒竟鼓勵她勇往直前。

羅琳在文末指她是家暴及性侵的「倖存者」，她之所以提及過去，因為她知道世上也有人跟她一樣，擁有複雜的背景。她提及創造一個虛構角色時，沒有忘記角色的複雜性，她亦沒有忘記跨性別人士可能有著複雜背景。

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責任編輯︰駱秀玲