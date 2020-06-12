【新冠肺炎】仁醫李文亮染疫離世　遺孀堅強誕下遺腹子：最後的禮物

▲ 仁醫李文亮的太太今日凌晨誕下遺腹子。

新冠肺炎疫情持續多時，至近日稍有緩和之勢。武漢中心醫院眼科醫生李文亮與另外7名醫護人員，於去年底最早對外披露疫情，一度被指造謠。其後李文亮因感染新冠肺炎，於今年2月7日離世，終年34歲，遺下懷孕中的妻子付雪潔及5歲兒子。直到今日，付雪潔順產誕下一名男嬰，並向亡夫喊話，稱初生孩子是老公送給她的最後禮物。

綜合內地媒體報道，付雪潔於今日（12日）凌晨在武漢一間醫院順產下重3.45公斤（7.59磅）的男嬰，母子平安。李文亮病逝後，當時付雪潔已懷有5個月身孕，因受喪夫之痛而出現低血壓和出血等症狀，要入院保胎，其後情況穩定，再回棗陽娘家安胎。

向兒子謊稱爸爸出國

付雪潔曾表示，老公李文亮是一個很負責的醫生，每天清晨出發上班，就是擔心病人等他。而在日常生活中，他也是最溫柔的丈夫和父親，只要妻子和孩子提出的所有需求，他都會盡力滿足。

李文亮離世後，付雪潔每日不停哭泣，而全家也不敢向尚在上幼稚園的孩子說出事實，只是謊稱「爸爸出國了」。付雪潔今天凌晨產後，在微信朋友圈發文告訴亡夫孩子已經出生，再次跟亡夫說話：

老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。

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責任編輯：王明芳