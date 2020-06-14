【捐血助人】捐血661次最高紀錄保持者獲紅十字會獎項　為救人注重健康戒吃「乾炒牛河」　

▲ 紅十字會指在疫情下，捐血人數減少，呼籲市民都捐血助人。

受疫情影響下，捐血人數大減，香港紅十字會輸血服務中心的血庫存量多度不足，幸好有不少有心人仍捐血救人，從不間斷，包括捐血次數最多的紀錄保持者李兆楠，他表示自己因為捐血不惜戒食油膩食物，同時感染兒子，其子李柏軒也從16歲開始持續捐血，認為捐血不但可以救人，也令自己多注意健康，身心都感覺更年輕。

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最高紀錄捐血達661次 為捐血戒油膩食物

李兆楠截至6月11日已經捐血達661次，為本港捐血次數最高紀錄保持者，他坦言16歲時已經因電視廣告影響下衍生有捐血的念頭，無奈當時有家人會反對，直到18歲第一次捐血後，就一直持續到現時，在即使在疫情期間也從沒間斷，更表示於沙士時也恆常地捐血。

▲ 李兆楠（右）與兒子李柏軒（左）成「捐血父子兵」。（林宇翔攝）

李兆楠坦言十分重視捐血，認為可以幫到有需要的人外，亦能因順利捐血而證實自己的身體沒有出現大問題，更可透過此舉令身體保持年輕。他提到捐血前留意好自己的身體情況，亦會刻意控制飲食，例如會戒食火鍋。同時因為一次的血液結果顯示他的上壓和下壓偏高，而戒食最愛吃的「乾炒牛河」接近一年時間，但依然認為捐血是件令人開心的事，

捐血當日好開心，既可以幫到有需頭要嘅人，捐完之後又可以食返鐘意嘅嘢。

李兆楠指未來會繼續感染身邊的朋友，其中現年23歲的兒子李柏軒受父親影響下，從16歲起就已經開始捐血，他分享說以前很怕打針，直至在爸爸詢問下才答應第一次捐血，第一次時也有爸爸陪伴在側，在捐血後就發現原來也不是想像中那麼痛，繼而開始與爸爸開始持續捐血，現時已捐血達25次，亦捐過全血及成分血。

【新冠肺炎】康復者的「恢復血漿」治療成效顯著 港大研究團隊籲捐血

疫情下血庫存量不足 恢復血漿成效顯注

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生指疫情影響下，捐血人數大減，加上流動捐血車及學校捐血計劃亦一度暫停，令血庫存量不足。他提到於2月初期，每日血存量從平日的600-800包跌至270多包，未達當時醫院每日500包的需求，情況更維持了多日，一度令人十分擔憂。幸好在呼籲下，血存量漸有回升，現時已回復達7成，每日約有500包血量，惟醫院現時亦逐漸恢復非緊急服務，故需求亦會有所提升，籲市民繼續到中心捐血。

▲ 李兆楠兩父子日前獲香港紅十字會輸血服務中心獎項，右為李卓廣醫生。（林宇翔攝）

而提到經由感染新型冠狀病毒的康復者捐出的「恢復血漿」（康復者血漿）中含足夠抗體水平，為治療新型冠狀肺炎的方法之一，香港大學醫藥學院現正篩選合適康復者，並轉介他們到香港紅十字會輸血服務中心捐血。李卓廣指現時已有10位康復者捐出達32包「恢復血漿」，每包血量達500毫升，有關血漿以轉至5位確診者上所臨床應用。他續表示得知現時成果令人鼓舞，患者在使用「恢復血漿」後身體的病毒量下降，臨床表現亦有進步，可見血漿能為發揮功用，令患者有多一個治療方法可選用。

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記者：郭家穎