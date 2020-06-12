政府宣布委任李行偉為研究資助局主席　7月1日生效為期3年

▲ 政府今日（12日）宣布，委任李行偉，為研究資助局主席。（資料圖片）

政府今日（12日）宣布，教育局局長楊潤雄已委任科大校長資深顧問及廣州霍英東研究院講座教授李行偉，為研究資助局主席，任期由2020年7月1日生效，為期3年。

楊潤雄指，李行偉是一位傑出的學者、資深的教育家和大學行政管理人員。憑藉李教授在高等教育和研究方面豐富的經驗，深信他定能繼續推動學術界蓬勃的研究風氣，帶領研資局在未來數年為研究界別提供更佳的支援。

政府指，李行偉是環境水力學、水質模擬及環境管理方面的專家。他現為研資局成員，亦是香港科技大學校長資深顧問及廣州霍英東研究院講座教授，並曾於1993年至1998年期間擔任研資局工程學學科小組成員。

楊潤雄亦表揚即將卸任的研資局主席華雲生，並感謝他擔任主席7年多以來的重大貢獻，又指在華雲生的領導下，研資局表現出色，成功確立作為香港主要學術研究資助機構的地位，備受社會肯定，其資助制度不但媲美國際，亦為香港的科研奠定堅實基礎。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙