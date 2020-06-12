【詠琪心友會】梁詠琪爆錄音室錄歌點滴　Gigi與Eric Kwok陳少琪製「400次咖啡」

▲ 梁詠琪節目《詠琪心友會》。

梁詠琪（Gigi）客串的TVB劇《天涯俠醫》最近重播，而Gigi早前亦推出首張概念專輯《PRELUDIO》。此外，梁詠琪的節目《詠琪心友會》也將於6月13日在ViuTV播出。Gigi在《詠琪心友會》踩入廚房，親手為音樂路上的老朋友及追隨她多年的歌迷炮製一場又一場的真心盛宴，並回顧她多年的圈中生涯。



梁詠琪並邀請到歌曲《平安夜》的監製Eric Kwok，以及填詞人陳少琪與她一起製作近期大熱的「400次咖啡」。

三人落力用攪拌棒把咖啡打至起泡，期間又互相討論成果，Gigi一時忘形把攪拌棒掉到桌上，她笑指自己很「遴迍」（音：論盡），立刻尷尬地撿回攪拌棒繼續攪拌，場面搞笑。

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▲ 梁詠琪在《詠琪心友會》與Eric Kwok及陳少琪製「400次咖啡」。

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Eric Kwok與陳少琪身為Gigi在音樂上的長期戰友，當然陪伴過Gigi不少於錄音室錄歌的日子。

陳少琪大爆一向性格開朗又強硬的Gigi，曾在錄歌時被他嫌唱慘情歌不夠感情，令Gigi感到很大壓力，最終躲進洗手間裡崩潰大哭了兩小時。

Gigi說：「我記得那段時間好忙，去完偏遠地區探訪，一落機已經夜晚7、8點，對鞋同牛仔褲都還黐住山區的泥，就直接去了錄音室錄歌，所以當刻要唱出隻歌那種細膩嘅韻味，真是很累到唱不到。」