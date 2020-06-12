署理副廣播處長陳敏娟突請辭　狄志遠：看不到是政治壓力

▲ （經濟日報資料圖片）

署理副廣播處長陳敏娟突然以健康理由提出請辭，並將於9月1日離任。港台工會指事件未對港台士氣造成非常大影響，惟不希望不熟悉節目製作的政務官接任；港台顧問委員會成員狄志遠對陳敏娟辭職感詫異，但看不到有所謂的政治壓力，認為由內部專業人士晉升接替較理想。

香港電台顧問委員會成員狄志遠接受港台節目《千禧年代》電話訪問時，直言對陳敏娟辭職感到詫異，又讚賞陳的表現專業，出席顧委會的會議時，對有關港台節目處理的解說具說服力。他又稱，看不到有所謂的政治壓力，即使要「交人頭」亦不會是交陳敏娟，但認為接替人選的安排，應由內部專業人士晉升較理想。

對於顧委會主席陳建強早前表示，港台應多拍攝與「港區國安法」有關的節目，狄志遠表示，顧委會成員都同意港台節目要有不同聲音，如果港台只有官方言論，就無存在的價值。

港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，事件未有對港台的士氣造成非常大的影響，港台員工會積極工作，保障服務質素，惟不希望當局任用不熟悉節目製作的政務官接任；強調港台的每名員工都會謹守崗位，保護公眾的知情權。

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責任編輯：陳正怡