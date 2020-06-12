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【飛虎之雷霆極戰】陳秀珠港姐出身靚絕電視城　母兼父職湊大兒子成TVB御用媽媽

娛樂 13:32 2020/06/12

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陳秀珠當年是靚絕無綫的花旦。

《飛虎之雷霆極戰》進入結局篇，劇中不乏實力派演員如林嘉華、姜大衛、苗僑偉、陳秀珠、黎燕珊等，當中演蒙嘉慧父母的陳秀珠跟林嘉華，早在80代已拍檔主持《體育世界》，同時亦跟苗僑偉合作過不少古裝劇，今次幾位資深演員再度同框，勾起劇迷不少回憶。

陳秀珠在《飛虎之雷霆極戰》，跟演女兒的蒙嘉慧有不少溫情戲，而跟丈夫林嘉華的演技互動亦甚動容。

陳秀珠苗僑偉林嘉華相隔近40年再度合作《飛虎》。（取自微博）

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事實林嘉華跟陳秀珠早在30多年前已經合作，二人首次拍檔是主持《體育世界》，其後在1982年《假日風情》劇集也有對手戲。事隔多年在《飛虎》演夫妻，「女兒」蒙嘉慧大讚二人非常專業，一埋位已帶動氣氛。

林嘉華跟陳秀珠首次合作是主持《體育世界》。（取自facebook）

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陳秀珠參加1979年香港小姐而入行，雖然三甲不入，但依然受無綫力捧，因陳秀珠外貌標緻，古今扮相得宜，出道不久已成女一。

陳秀珠跟苗僑偉在82年已曾合作《戲班小子》。（取自微博）

陳秀珠跟苗僑偉當年也曾合作《戲班小子》，另陳秀珠也曾演出《射鵰英雄傳》演程迦瑤，但跟苗僑偉沒對手戲。

她又在周潤發版本《笑傲江湖》演小魔女任盈盈，亦跟萬梓良合演《陸小鳯之鳯舞九天》，在兩大武悏名家金庸和古龍改編作品都擔任過女主角。

陳秀珠在《笑傲江胡》演任盈盈，扮相可人。（取自facabook）

陳秀珠當年靚絕TVB，更有傳蔡楓華在TVB對她驚為天人，之後名曲《倩影》便為對方而寫。

陳秀珠曾在《鍾無艷》演傾國傾城夏迎春。

曾淡出居美獨力湊大兒子

可是陳秀珠情路不順，曾歷幾段圈外感情都無疾而終，曾跟富商林致華相戀，95年更放下事業為男友居於馬來西亞，可惜最後二人分手，陳秀珠再返回TVB。

港姐出身的陳秀珠，當年是TVB當家花旦。（網上圖片）

99年陳秀珠突然宣告未婚生子，卻未有公開生父是誰，兒子跟她的姓名為陳迪加。陳秀珠因要照顧兒子，再度淡出幕前，跟兒子到美國生活，當全職媽媽，直到兒子18歲，定居美國工作，陳秀珠才回歸無綫拍劇。

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在古龍作品改編劇《陸小鳯》跟萬梓良合作。

復出後的陳秀珠，退下一線多演綠葉，但陳秀珠敬業樂業演出漸受重視，2005年憑《甜孫爺爺》及2006年憑《男人之苦》兩度入入圍萬千星輝頒獎典禮最佳女配角獎，又在《BB來了》跟李佳芯母女情亦深入民心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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