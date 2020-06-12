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【救救動物】為確保與遊客拍照不逃走　幼獅長期遭虐致斷腳棄置野外等死

休閒 13:01 2020/06/12

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幼獅長期遭虐打，導致斷腳兼變形，其後被棄置野外等死。

俄羅斯發生獅子被虐事件。去年夏天，當地有攝影師故意虐打一隻年幼獅子，打斷其後腿，只為確保牠不逃走，在沙灘上與遊客合照。因被長期毒打，幼獅脊椎重傷，一度瀕死，並遭棄於野外，幸已獲救，目前正在康復中。俄羅斯總統普京得悉後，感到震驚，並下令徹查事件。

每日郵報報道，該隻幼獅被攝影師搶走時，才幾星期大。目前牠已獲救，並奇蹟地康復。救援人員為該隻幼獅取名為「辛巴」（Simba）。他們表示，辛巴當時被棄於達吉斯坦（Dagestan）郊外一個骯髒、寒冷的穀倉裡，身體虛弱消瘦，無法動彈，幾乎餓死。救援隊隊長Yulia Ageeva表示，幼師沒被餵飽，遍身是結霜的水，直言「簡直是地獄!」

救援隊把辛巴送交獸醫救治。辛巴雙腳扭曲變形，獲救後蹣跚地重新學走路。獸醫Karen Dallakyan發現，辛巴患有褥瘡、腸阻梗塞，而且後腿肌肉萎縮，終生殘疾，雙腳永遠處畸形狀態。

Karen Dallakyan於某次會議向總統普京提及事件，普京得悉後感到震驚，並承諾要求執法部門徹查此事，要逮捕施虐者。

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責任編輯：熊詠思

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