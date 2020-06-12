【新冠肺炎】消息：瀝源邨祿泉樓群組再增感染病例　58歲女住戶確診

▲ 新增58歲確診患者是最先確診的34歲女病人的同住親友。

本港新冠肺炎疫情再次反覆，消息指沙田瀝源邨祿泉樓群組中最先病發的34歲女患者的親屬，今日確診，現時情況穩定，不過衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

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截至昨日本港已經是連續7日沒有本地確診個案，不過消息指今日再有新增病例，該名58歲女病人，與瀝源邨祿泉樓最先確診的34歲女患者及其丈夫同住，是丈夫的姊姊，她昨日驗出初步對新冠肺炎病毒呈陽性，今日覆檢後證實確診，已由檢疫中心轉送沙田威爾斯醫院接受隔離治療。消息指患者與34歲弟婦一樣在嘉里溫控貨倉工作。

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衞生防護中心上月底公布，一名居沙田瀝源邨祿泉樓女子確診感染新冠肺炎，其同住丈夫及後亦證感染，至今累計有8名住戶受到感染，惟最先感染源頭仍然未明，當局仍在調查中。

衞生防護中心早前指出會一直密切監察本地及海外確診個案的情況，由六月起中心會繼續以新聞稿公布輸入性及相關確診個案的資料，但只會就源頭不明的確診個案舉行新聞簡報會匯報詳情。

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記者：伍瑋瑋