陳帆：曾考慮為沙士線工程問題問責　惟困難時候更應留下帶領團隊完成工程

▲ （經濟日報資料圖片）

立法會財委會今日(12日)繼續審議沙中線約100億元的追加撥款，有議員提出傳召港鐵前高層、承建商禮頓代表等人出席會議作證，又批評至今並無政府人員為沙中線工程問責；運房局長陳帆透露曾考慮為沙中線事故問責，惟於困難時候，作為局長更應留下帶領，於任期完結前完成工程。

民主黨林卓廷、鄺俊宇等7名議員提出議案，要求根據《立法會權力及特權條例》傳召包括港鐵前高層、承建商禮頓代表及灣仔、黃大仙區議會主席出席會議作證。

林卓廷稱，沙中線工程問題屬近年最嚴重的醜聞，時任港鐵工程總監黃唯銘有絕對責任，當中發生剪鋼筋、虛假文書及記錄消失等問題，有需要傳召黃唯銘到立法會解答，又批評至今並無政府人員為沙中線工程問責。

鄺俊宇亦指港鐵歸咎其中一個超支原因是涉及地質問題，有需要傳召沙中線途經的黃大仙區區議會主席許錦成回應，並要求陳帆承諾就工程開支封頂。

運房局長陳帆坦言，自己曾經考慮過為沙中線工程事故作政治問責，但認為於困難時候，作為局長更加要留下來帶領政府團隊，於本屆任期完結前完成沙中線工程；又指官員有否需要政治問責，視乎問題的嚴重性，並非空口講白話，希望議員不要再糾纏在這個問題。

他續指，過去一年出現社會事件、疫情等情況，難以擔保再無其他情況出現，作為局長不能貿貿然、毫無根據作出封頂承諾，強調作決定要有科學及合理根據。

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責任編輯：陳正怡