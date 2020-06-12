新公務員工會參與下周日「罷工公投」　特區政府：違反公務員守則必嚴肅追究

▲ 特區政府發言人強烈譴責採取政治性罷工的激烈手段，以致損害整體香港社會利益和公務員隊伍聲譽。（資料圖片）

擁有逾3,000多名會員的新公務員工會，將會參與下周日（14）舉行的「罷工公投」，動議港區國安法會影響公務員權利及自由，並要罷工去保障港人權利及自由。特區政府發言人今日（12日）強烈譴責該組織擬採取政治性罷工的激烈手段，以致損害整體香港社會利益和公務員隊伍聲譽。

新公務員工會主席顏武周早前表示，會維持政治中立，因此其動議並非表明反對港區國安法，而是動議港區國安法會影響公務員權利及自由，並要罷工去保障港人權利及自由，目標3,500人投票，若贊成票逾5成，即參與罷工。

特區政府發言人指，有公務員工會公然鼓動公務員參與所謂『罷工公投』，採取政治性罷工的激烈手段去反對國家安全立法，完全罔顧罷工行動會影響特區政府的有效運作和社會穩定，衝擊香港經濟，損害香港市民的利益，實令人深感憤慨。

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特區政府絕不會坐視不理，而《基本法》和香港法律體系並沒有『公投』制度，所謂『公投』既無憲制基礎，亦無法律效力。公務員必須認清事實，保持理性，切勿參與其中，以免辜負廣大市民的期許。

發言人重申，根據《公務員守則》，公務員必須堅守法治、政治中立；政治中立是指不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務，不受本身的政治信念所支配或影響。對於公然違反《公務員守則》的公務員，定必嚴肅追究。

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責任編輯：陳子謙